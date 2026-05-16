Violencia política en Colombia: asesinan a coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella

El coordinador de campaña del aspirante ultraderechista a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, fue asesinado a tiros la noche del pasado viernes, en un hecho que aumenta la preocupación por la seguridad de los dirigentes políticos a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en el país andino.

La víctima fue identificada como Rogers Mauricio Devia, quien también se desempeñó como alcalde de la localidad de Cubarral, en el departamento del Meta, entre 2020 y 2023. En el ataque también murió el exsecretario de Gobierno del municipio, Fabián Cardona.

De la Espriella reaccionó este sábado 16 de mayo al asesinato de sus dos colaboradores de campaña en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo de Bogotá, calificando a las víctimas como “hombres valientes, de familia, patriotas de pura cepa, tigres de verdad... No eran políticos de escritorio, eran líderes del pueblo, miembros de la manada”.

“Esa sangre no se borra, es la que nos obliga hoy a seguir adelante con más fuerza, ardentía y determinación que nunca en Cubarral y todo el corredor del Meta que operan las disidencias de las FARC al mando del miserable y despreciable Calarcá (...) Este crimen no es obra de desconocidos, es el terrorismo de siempre que sigue cobrando vidas”, agregó el candidato presidencial, aludiendo a la responsabilidad de los grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De la Espriella anunció posteriormente que liderará una caravana en honor a sus compañeros asesinados y “en contra de las FARC y el narcoterrorismo”.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, De la Espriella ocupa el segundo lugar en las encuestas frente a su rival directo, Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico y sucesor político del mandatario saliente, Gustavo Petro.

Ante el clima de violencia política que atraviesa el país —evidenciado por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en 2025— la Defensoría del Pueblo de Colombia manifestó su preocupación por los últimos acontecimientos, entre ellos el atentado también ocurrido en Cubarral contra Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía por el partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe. Cardona resultó ileso tras un ataque con disparos de fusil contra su vehículo.

“Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios. (...) La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”, resaltó la Defensoría en un comunicado, en el que pidió celeridad en las investigaciones judiciales y la adopción de medidas para salvaguardar la integridad de los activistas políticos en el país.