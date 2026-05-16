Alex Saab sería trasladado a prisión federal de Miami, según reportes de medios venezolanos

<a href="/tag/-/meta/alex-saab">El empresario colombiano-venezolano Alex Saab</a>, señalado por Estados Unidos como presunto operador financiero del régimen de <a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a>, podría ser trasladado en las próximas horas a una prisión federal en la ciudad de Miami, según reportó <b>EVTV Miami</b> citando información publicada por el portal <b>Cuentas Claras Digital</b>. De acuerdo con la publicación, el supuesto traslado habría sido ordenado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y estaría relacionado con procesos judiciales que involucran al entorno cercano del gobierno venezolano. Maduro fue capturado por tropas estadounidenses en la madrugada de este 3 de enero en el fuerte Tiuna, al sureste de la ciudad de Caracas, junto a su esposa, Cilia Flores. Flores y Maduro están a la espera de un juicio en un centro penitenciario de Brooklyn, en el estado de Nueva York. <b>La información señala que Saab habría permanecido durante tres meses detenido en El Helicoide y posteriormente habría sido trasladado a fuerte Tiuna, desde donde presuntamente sería entregado a agentes estadounidenses para su movilización hacia Miami. </b>Según las fuentes citadas por ambos medios, Saab tendría información considerada sensible sobre presuntas estructuras financieras y operaciones vinculadas al círculo cercano del chavismo, incluyendo datos que podrían ser utilizados en investigaciones judiciales relacionadas con Maduro y Flores. El reporte sostiene además que una eventual cooperación de Saab con autoridades estadounidenses podría abrir un nuevo escenario judicial para figuras del oficialismo venezolano investigadas por presuntos delitos financieros y narcotráfico. Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni el gobierno venezolano han emitido declaraciones oficiales confirmando la información sobre el presunto traslado.