Alex Saab sería trasladado a prisión federal de Miami, según reportes de medios venezolanos

El empresario colombiano-venezolano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto operador financiero del régimen de Nicolás Maduro, podría ser trasladado en las próximas horas a una prisión federal en la ciudad de Miami, según reportó EVTV Miami citando información publicada por el portal Cuentas Claras Digital.

De acuerdo con la publicación, el supuesto traslado habría sido ordenado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y estaría relacionado con procesos judiciales que involucran al entorno cercano del gobierno venezolano.

Maduro fue capturado por tropas estadounidenses en la madrugada de este 3 de enero en el fuerte Tiuna, al sureste de la ciudad de Caracas, junto a su esposa, Cilia Flores.

Flores y Maduro están a la espera de un juicio en un centro penitenciario de Brooklyn, en el estado de Nueva York.

La información señala que Saab habría permanecido durante tres meses detenido en El Helicoide y posteriormente habría sido trasladado a fuerte Tiuna, desde donde presuntamente sería entregado a agentes estadounidenses para su movilización hacia Miami.

Según las fuentes citadas por ambos medios, Saab tendría información considerada sensible sobre presuntas estructuras financieras y operaciones vinculadas al círculo cercano del chavismo, incluyendo datos que podrían ser utilizados en investigaciones judiciales relacionadas con Maduro y Flores.

El reporte sostiene además que una eventual cooperación de Saab con autoridades estadounidenses podría abrir un nuevo escenario judicial para figuras del oficialismo venezolano investigadas por presuntos delitos financieros y narcotráfico.

Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni el gobierno venezolano han emitido declaraciones oficiales confirmando la información sobre el presunto traslado.