Universidad de Panamá abre admisión 2027: estas son las fechas clave

La <b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá</a></b> dio inicio oficialmente al proceso de admisión 2027, dirigido a estudiantes nacionales y extranjeros que deseen ingresar a la principal institución pública de educación superior del país.La casa de estudios informó que la etapa de inscripción se realizará del 30 de junio al 30 de septiembre de 2026, según el calendario establecido por la Vicerrectoría Académica, la Dirección General de Admisión y la Dirección de Orientación Psicológica.El proceso de admisión tendrá un costo de B/. 30.00 y gran parte del trámite se efectuará de forma virtual mediante las plataformas digitales habilitadas por la universidad.