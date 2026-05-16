Universidad de Panamá abre admisión 2027: estas son las fechas clave

El proceso de admisión tendrá un costo de B/. 30.00 y gran parte del trámite se efectuará de forma virtual mediante las plataformas digitales habilitadas por la universidad.

La casa de estudios informó que la etapa de inscripción se realizará del 30 de junio al 30 de septiembre de 2026, según el calendario establecido por la Vicerrectoría Académica, la Dirección General de Admisión y la Dirección de Orientación Psicológica.

La Universidad de Panamá dio inicio oficialmente al proceso de admisión 2027, dirigido a estudiantes nacionales y extranjeros que deseen ingresar a la principal institución pública de educación superior del país.

Así será el proceso para ingresar a la Universidad de Panamá en 2027

La Universidad de Panamá dio a conocer las fases que formarán parte del proceso de admisión 2027 para estudiantes nacionales y extranjeros interesados en ingresar a la institución.

Fase 1: Inscripción virtual

Los aspirantes deberán registrarse entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2026 mediante la plataforma Siup.

Fase 2: Aplicación de pruebas

Durante esta etapa se desarrollarán las evaluaciones requeridas para el ingreso universitario:

Pruebas Psicológicas: del 20 de julio al 26 de noviembre de 2026.

Pruebas de Capacidades Académicas: del 17 al 24 de octubre de 2026.

Prueba de Conocimientos Generales: del 14 al 21 de noviembre de 2026.

Aunque la inscripción será virtual, la Universidad de Panamá no precisó si las pruebas se efectuarán de manera presencial o en línea, por lo que recomendó a los estudiantes mantenerse atentos a las indicaciones de la Dirección General de Admisión.

Fase 3: Entrega de resultados

Los resultados serán entregados a los estudiantes del lunes 11 al viernes 15 de enero de 2027.

En el caso de los estudiantes extranjeros con pasaporte, la universidad indicó que deberán realizar un procedimiento especial entre el 6 de julio y el 17 de septiembre de 2026. El trámite iniciará mediante la plataforma SIREXUP para las gestiones ante la Secretaría General y posteriormente deberán completar la inscripción en SIUP.