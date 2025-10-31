Proceso de admisión al ITSE 2026: ¿Cómo inscribirse y qué documentos presentar?

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre de 2026.

De acuerdo con la institución, la inscripción se realiza de forma virtual a través de la página web del ITSE, mientras que la entrega de la documentación debe efectuarse de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., en la Dirección de Admisión.

El proceso tiene un costo de B/.30.00. Además, el ITSE destacó que los aspirantes que ya cuenten con créditos universitarios pueden ingresar de manera directa al instituto.