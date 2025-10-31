  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Proceso de admisión al ITSE 2026: ¿Cómo inscribirse y qué documentos presentar?

El ITSE anuncia apertura del proceso de inscripción para el primer cuatrimestre de 2026.
El ITSE anuncia apertura del proceso de inscripción para el primer cuatrimestre de 2026. ITSE Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/10/2025 08:56
El ITSE anuncia los detalles de la apertura del proceso de inscripción para el primer cuatrimestre de 2026.

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre de 2026.

De acuerdo con la institución, la inscripción se realiza de forma virtual a través de la página web del ITSE, mientras que la entrega de la documentación debe efectuarse de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., en la Dirección de Admisión.

El proceso tiene un costo de B/.30.00. Además, el ITSE destacó que los aspirantes que ya cuenten con créditos universitarios pueden ingresar de manera directa al instituto.

Requisitos para primer ingreso del ITSE

El ITSE detalla los requisitos para los interesados en formar parte de primer ingreso:

-Original y dos copias de los créditos académicos de educación premedia.

-Original y dos copias de los créditos académicos de educación media.

-Original y dos copias confrontadas del diploma de educación media.

-Tres fotos tamaño carnet con fondo blanco.

-Copia de la cédula de identidad personal.

Importante señalar que si los créditos y/o diplomas de educación premedia o media fueron emitidos en el extranjero, tales documentos deben venir autenticados por el Cónsul de Panamá en el país donde cursó estos estudios, por el Ministerio de relaciones Exteriores de Panamá o estar autenticados por el Convenio de La Haya (Sello de Apostilla)

La prueba PIENSE II de primer ingreso se aplicará el 22 de noviembre a las 8:00 a.m. como parte del proceso de admisión.

VIDEOS
Lo Nuevo