Proceso de admisión al ITSE 2026: ¿Cómo inscribirse y qué documentos presentar?

El ITSE detalla los requisitos para los interesados en formar parte de primer ingreso:-Original y dos copias de los créditos académicos de educación premedia.-Original y dos copias de los créditos académicos de educación media.-Original y dos copias confrontadas del diploma de educación media.-Tres fotos tamaño carnet con fondo blanco.-Copia de la cédula de identidad personal.Importante señalar que si los créditos y/o diplomas de educación premedia o media fueron emitidos en el extranjero, tales documentos deben venir autenticados por el Cónsul de Panamá en el país donde cursó estos estudios, por el Ministerio de relaciones Exteriores de Panamá o estar autenticados por el Convenio de La Haya (Sello de Apostilla)La <b>prueba PIENSE II</b> de primer ingreso se aplicará el <b>22 de noviembre</b> a las 8:00 a.m. como parte del proceso de admisión.