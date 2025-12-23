Gobierno de Panamá invierte $319 mil en 116 sementales para fortalecer la ganadería

Unos 116 sementales de alta calidad genética, con una inversión total de $319,000.00, destinados a fortalecer la producción ganadera, fueron entregados a productores nacionales por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través del programa Un Mejor Semental.

Del total, 50 ejemplares corresponden a razas cebuinas; 25, a la raza Beefmaster; 21, a razas Angus y Brangus, y 20, a razas lecheras, todos con capacidad de adaptarse a las diversas condiciones climáticas de las regiones productivas del país.

Los datos se desprenden del informe del programa, divulgado este martes 23 de diciembre por la Dirección Nacional de Ganadería, correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

El objetivo del programa Un mejor semental es contribuir al mejoramiento genético de las fincas de los pequeños ganaderos a través del remplazo del semental existente por otro de mejor calidad genética: cebuino de carne, leche y europeo de carne.

De acuerdo con datos del MIDA, a través de este programa se busca incrementar la productividad de los hatos, unificar criterios nacionales, en cuanto al ordenamiento y la sistematización de acciones de mejoramiento genético en el país, de acuerdo a las perspectivas nacionales y la potencialidad de la producción de cada zona específica.

Además solventar la necesidad de los pequeños ganaderos que por problemas económicos y falta de orientación en el cruzamiento dirigido, no obtienen sementales de alto valor genético, ni adoptan tecnologías de punta, como son inseminación artificial, transferencia de embriones y otras.

Mejoramiento genético y acompañamiento técnico

De acuerdo con el reporte, a diferencia de gestiones administrativas anteriores, el MIDA, bajo el liderazgo del ministro Roberto Linares, ha priorizado el acompañamiento técnico y el seguimiento reproductivo de las fincas beneficiadas.

El informe precisa que, a solo seis meses de realizadas las entregas, se evaluó el 58 % de las fincas participantes, con resultados relevantes: de 965 vientres evaluados, se alcanzó un 53 % de preñez, equivalente a 512 vacas.

“Estas cifras garantizan que el material genético introducido está cumpliendo su función multiplicadora de manera efectiva”, destaca el informe técnico de la Dirección Nacional de Ganadería, ente a cargo de la doctora Sara Feliú, con la misión de promover y fortalecer la producción animal con proyectos y programas, dirigidos a mejorar la productividad y competitividad de los pequeños y medianos productores, a través de tecnologías eco amigables.

Durante este ciclo, se reportaron 9,072 nacimientos provenientes de 813 sementales entregados en años previos (2021-2024), lo que representa un promedio de 11 crías por semental, según los datos suministrados.

Por último, la directora nacional de Ganadería informó que para 2026 el MIDA pondrá en marcha nuevos proyectos enfocados en el mejoramiento de los sistemas de producción de especies menores y en el fortalecimiento del manejo integral de la ganadería.

Feliú indicó que estas iniciativas contemplan el fortalecimiento de la capacidad técnica, mediante la actualización constante de conocimientos y la capacitación continua de los técnicos, como parte del proceso para robustecer la extensión agropecuaria a nivel nacional.