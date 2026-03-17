Israel asegura que eliminó a Ali Larijani, el jefe de defensa de Irán

El Gobierno de Israel afirmó este martes haber “eliminado” al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, y al jefe de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, durante bombardeos ejecutados contra territorio iraní, en el marco de la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero junto con Estados Unidos, según informó Europa Press.

Según el reporte del diario ABC, el Ejército israelí indicó que Soleimani murió en un bombardeo realizado el lunes contra la capital iraní, Teherán. Así como también informaron la eliminación de Alí Larijani, figura clave del régimen iraní y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad.

La institución aseguró que bajo su mando la unidad Basij dirigió operaciones represivas en Irán, incluyendo arrestos masivos y el uso de la fuerza contra manifestantes.

“El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche”, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en unas declaraciones compartidas por su departamento

Las Fuerzas de Defensa de Israel también informaron que “decenas de aviones” participaron en una operación aérea contra centros de mando, depósitos de drones, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea en Teherán, además de ataques contra instalaciones del Ministerio de Inteligencia iraní y de la fuerza Basij.

Hasta el momento, las autoridades de Irán no han confirmado la muerte de Larijani ni de Soleimani. Tras el anuncio israelí fue publicada en redes sociales una carta manuscrita atribuida a Larijani en la que lamenta la muerte de marinos iraníes en otro incidente, aunque el texto no menciona los bombardeos recientes ni aclara si el funcionario sigue con vida.