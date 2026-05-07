Imagen de la alcaldesa de Arraiján en libros: Fiscalía investiga publicación

La investigación electoral contra la alcaldesa de Arraiján por el uso de buses colegiales con imágenes institucionales sumó una nueva línea de pesquisa. La Fiscalía General Electoral también investiga la distribución de libros infantiles y materiales escolares que contienen ilustraciones y nombre de la alcaldesa, dentro de una posible utilización de bienes y recursos del Estado para propaganda.

Fuentes vinculadas al proceso confirmaron que ambas investigaciones guardan relación con la presunta promoción personalizada utilizando recursos públicos, por lo que podrían acumularse dentro de una misma causa.

La nueva línea de investigación surge luego de la circulación de cuadernos y libros didácticos distribuidos en actividades municipales y escolares. En las portadas aparece una caricatura de la alcaldesa vestida con uniforme azul y casco blanco, acompañada de niños y elementos alusivos al distrito.

Uno de los materiales lleva el título “Conoce Arraiján con la alcaldesa” y muestra ilustraciones relacionadas con reciclaje, educación y comunidad. Otro folleto, identificado como material para colorear, incluye dibujos de la alcaldesa junto a estudiantes y mensajes vinculados a valores cívicos y convivencia.

En varios de los impresos también aparece el nombre completo de la alcaldesa acompañado del cargo municipal.

El eje de la investigación coincide con el caso de los buses colegiales que ofrecían un supuesto servicio gratuito y que portaban imágenes relacionadas con la alcaldesa y el Municipio de Arraiján.

La Fiscalía General Electoral mantiene una investigación de oficio por la presunta utilización de bienes y recursos del Estado para beneficio político o propaganda personalizada, conducta contemplada dentro de los delitos electorales.

Ese caso escaló recientemente luego de que la Fiscalía realizara allanamientos autorizados por un juez penal electoral en el despacho de la alcaldesa, el Departamento de Compras y la Dirección Administrativa del municipio.

Durante esas diligencias, las autoridades recopilaron documentación que actualmente permanece bajo análisis.

Ahora, la investigación no solo se concentra en el uso de vehículos municipales o programas de transporte, sino también en materiales impresos distribuidos desde actividades vinculadas a la alcaldía.

La acumulación de ambas líneas podría ampliar el alcance de las pesquisas sobre contratos, compras, impresión de materiales y uso de fondos públicos relacionados con promoción institucional.

Aunque las investigaciones todavía se mantienen en etapa preliminar y no existen imputaciones anunciadas, el Código Electoral contempla sanciones que incluyen multas, prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en casos relacionados con uso indebido de recursos estatales para beneficio político.