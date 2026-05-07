Habilitan códigos postales en Panamá con el apoyo de Google

Panamá ahora cuenta con códigos postales. Atrás podrían quedar los días de dar direcciones como “entrando por dónde quedaba el Sears” o “frente al palo de mango”. Ya no será necesario googlear códigos postales aleatorios para llenar formularios o poner cinco ceros para llenar el espacio.

Este jueves 7 de mayo se realizó el lanzamiento oficial del Sistema de Códigos Postales de Panamá. Utilizando data del Censo proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) se asignó un código para cada residencia registrada en el país, desde las ciudades hasta las comunidades rurales y comarcas indígenas.

Google brindó apoyo y asesoría al país. Al ingresar al sitio web codigospostalespanama.gob.pa cualquier persona puede usar el mapa satelital y un buscador que reconoce información como provincia, corregimiento e incluso barrios para encontrar su residencia. De un solo click, aparece una ventana con el código postal correspondiente, un enlace a Google Maps con la ubicación y un botón para compartir los datos por Whatsapp.

“Es útil para responder una pregunta muy sencilla. ¿Dónde te mando algo o cómo llego a un lugar? Es una manera de básicamente ubicarnos mejor, que ha sido un reto que tiene este país desde hace muchos años”, explicó Omar Torres, director nacional de Correos y Telégrafos de Panamá (Cotel).

El director del INEC, José Francisco García, comentó que se trata de un avance histórico. ”Esto es poder llevar algo a tu casa, la última milla. Es algo que Panamá no ha tenido nunca. Pasamos de ser los Picapiedras a ser los más avanzados en tema de códigos postales y entregas a domicilio. Esta es la herramienta que nos va a llevar ahí”, declaró.

Sobre temas de seguridad, dijo a la ciudadanía que lo use con “total tranquilidad”, ya que es como la información que ya se encuentra en Google, pero de forma ordenada y accesible.

Respecto al costo, Torres aseguró que la herramienta fue desarrollada “in house” por el propio equipo de Correos en coordinación con el Inec. No se hizo un contrato con ninguna empresa externa y, aunque Google brindó asesoría, los datos se mantienen en servidores bajo el control de instituciones panameñas.

El director de Correos asegura que los códigos ya están reconocidos por organismos postales internacionales y que solo falta en Panamá la firma del Ejecutivo y publicación en Gaceta Oficial.