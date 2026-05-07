Entre septiembre y octubre, Panamá lograría la tarjeta verde con la UE

A pesar de los cuestionamientos sobre la fiscalización de la flota —debido a que, en su mayoría, no cuenta con monitoreo satelital (VMS, por sus siglas en inglés)—, la falta de vigilancia del producto pesquero que debe registrarse en las bitácoras de pesca y la existencia de una flota con características industriales registrada como de pequeña escala, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que el registro pesquero panameño se encuentra en el más alto nivel.

“Nuestro país viene trabajando fuertemente en la transparencia pesquera y el cumplimiento, con miras a salir muy pronto de la tarjeta amarilla de la Unión Europea (UE) y poder mantener una tarjeta verde que nos proyecte como un registro de alto estándar internacional”, dijo a La Estrella de Panamá Eduardo Carrasquilla Dutari, administrador de la ARAP.

Panamá mantiene esta tarjeta amarilla desde 2019, por segunda vez, debido a que no ha colaborado en desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, según la UE.

Esta tarjeta constituye una advertencia de que, de no mejorar, este importante mercado de exportación podría vetar los mariscos panameños al clasificar al país con tarjeta roja.

Según los últimos informes de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (CE), a los que tuvo acceso este medio, las “cuestiones pendientes que suscitan una grave preocupación” son el conflicto de normas pesqueras; que el control de la flota debe ser proporcional a su tamaño; y el monitoreo, control y supervisión de las actividades de la flota de larga distancia.

También se señalan fallas en la trazabilidad pesquera y en el rigor de las verificaciones y certificaciones de exportación, así como la ausencia de sanciones en caso de infracciones.

“Hemos venido avanzando de forma sostenida en estos 19 meses, con múltiples reuniones con la UE”, explicó Carrasquilla, quien añadió que la expectativa es que en el segundo semestre se efectúe la auditoría para “demostrar claramente que nuestro país cumple a cabalidad con los más altos estándares de cumplimiento y control de su flota, de forma que se combata la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada al más alto nivel global”.

Precisamente, los reportajes de este diario “Descontrol pesquero: solo 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital” y “Una flota pesquera enmascarada y bitácoras sin revisar: otra ‘coexistencia’ normativa de la ARAP”, publicados el 23 y 24 de marzo pasados, revelaron que más de la mitad de la flota palangrera nacional carece de monitoreo satelital o VMS, pese a la obligatoriedad establecida en el Decreto 126 de 2017.

También evidenciaron que barcos palangreros con dispositivos mecanizados para recoger anzuelos figuran ante la ARAP como “de pequeña escala”.

De igual manera, se expuso que la falta de monitoreo o VMS impidió sancionar a barcos ubicados en la Cordillera de Coiba, una zona donde la pesca está prohibida, y que la ARAP no coteja buena parte de las bitácoras con la pesca obtenida tras las faenas de las embarcaciones, según diversos testimonios.

Tras la investigación periodística, hace dos semanas, el presidente José Raúl Mulino anunció la creación de una mesa técnica entre el sector y el Gobierno para revisar las reglas pesqueras en un plazo de 90 días.

El objetivo es ordenar la gestión pesquera sin descuidar la sostenibilidad y el empleo, cita la Presidencia en un comunicado.

Asimismo, se propuso el plan “Panamá Azul Verificable”, que habilitará un data room con información de la flota, monitoreo satelital, capturas, sanciones y exportaciones.

Por su parte, el administrador de la ARAP indicó que la institución “viene trabajando en abrir mercados” y que, con la tarjeta verde o aval de la UE, se tendría asegurado un mercado de unos 500 millones de consumidores, donde los productos del mar forman parte de la dieta de más del 40% de la población.

“Nuestro país está empeñado en abrir ese mercado con la tarjeta verde próximamente, entre los meses de septiembre y octubre”, manifestó el funcionario durante una convención marítima.

Con información de Lourdes García Armuelles.