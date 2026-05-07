Más de 200 colaboradores del Meduca renuncian tras denuncia de diplomas falsos

La red de corrupción en el Ministerio de Educación (Meduca) a través de la cual profesores se mantuvieron laborando con diplomas falsos se debilita.

Este jueves 7 de mayo, el Meduca presentó una denuncia relacionada a 41 casos nuevos de diplomas falsos. Se trata de la segunda denuncia que presenta la institución ante el Ministerio Público, la primera fue presentada el 22 de abril de este año.

“Nos hemos encontrado con una cantidad importante de personas que estaban ejerciendo la profesión con títulos falsos, títulos ya comprobados por las universidades que nos han dicho: esta persona no ha puesto un pie aquí”, manifestó la ministra de Educación, Lucy Molinar.

“Esto no es nuevo, esto ha pasado históricamente a vista y paciencia de muchos y con la complicidad de mucha gente. Si nosotros queremos tener una buena educación no podemos hacer la vista gorda a realidades tan complicadas como esto”, añadió.

De acuerdo al ministerio, más de 200 colaboradores renunciaron a sus cargos luego de la presentación de la primera denuncia.

“Nosotros no vamos a comulgar ni vamos a tolerar ni hacer la vista gorda de estos temas. Con las renuncias, y cada día tenemos más renuncias y abandonos, se va actuar de la manera más rápida y ágil, pero queremos hacer un llamado a toda la clase docente: ya ustedes no tienen ni que pegarse de un político, de un dirigente, de nadie para aspirar a un puesto”, declaró Molinar.

“El sistema facilita conocer las vacantes y aspirar a donde quieran. Se va a respetar exclusivamente los méritos de cada persona, alterarlo solo conlleva que quede inhabilitado de por vida para ejercer una función en la institución, porque el sistema educativo no puede darse el lujo de tener entre sus docentes a gente que traiciona la verdad”, sentenció.

La ministra reconoció incluso que varios de los funcionarios involucrados son personas que entraron durante la actual administración.

Las autoridades del Meduca advirtieron que posiblemente hay docentes que se mantienen dando clases sin las acreditaciones académicas necesarias.

La directora nacional de Recursos Humanos del Meduca, Celia Rodríguez, dio detalles sobre la red corrupción dentro de la propia institución.

“Se encuentran involucrados más de 30 funcionarios administrativos que formaban parte de esta red, en donde en conjunto con el docente que no mantenía un diploma universitario, usaban a estos funcionarios para obtener mayor puntaje, haciendo ver que sí constaban con un diploma universitario o bien un diploma falso que no era expedido por las universidades, ya sea universidades particulares o universidades oficiales”, detalló Rodríguez.

Para Rodríguez, una herramienta clave tanto en detectar estos casos como en prevenirlos en el futuro es el uso de la tecnología. “Esta situación la hemos podido detectar gracias a los controles que estamos llevando y a la implementación nuevamente del programa de vacantes en línea, que es un programa precisamente en donde durante el año escolar, a medida que se van dando las necesidades, vamos buscando los reemplazos”, apuntó.

Por su parte, la directora nacional de Asesoría Legal, Nilka González, precisó que los colaboradores denunciados laboraban en distintas regiones escolares como Bocas del Toro, Chiriquí, la comarca Ngäbe Bugle, entre otras.

“Adicionalmente hemos presentado desde el 2 de julio de 2024 más de 141 denuncias penales y 7 querellas por diversos tipos de delitos”, añadió González. La directora de Asesoría Legal recomendó a los docentes que están siendo partícipes de este delito que no se corran el riesgo.

“Actualmente existe una auditoría en la Dirección de Recursos Humanos verificando cada título”, aseguró.

Al preguntarle a las autoridades si se había afectado la educación de los estudiantes con las más de 200 renuncias, respondieron que luego de cada renuncia se abre automáticamente la vacante en el sistema y que se siguen los procedimientos correspondientes para llenarlas.

La ministra de Educación también adelantó que se trabaja en conjunto con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) de un banco de títulos de todas las universidades.