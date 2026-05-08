‘El Canal de Panamá es hoy más estratégico que nunca’: el espaldarazo de la OMI

El secretario general recordó que el Canal ya ha enfrentado retos importantes, como la sequía que redujo su tránsito en años anteriores, pero recordó que hoy se presenta como una opción que no solo mantiene la continuidad del comercio, sino que abre nuevas oportunidades para Panamá.'No se trata de ver todo de forma negativa, sino de analizar qué aprendemos y qué otras oportunidades se presentan para el país cuando hay un mayor volumen de tránsito de buques', añadió.Domínguez señaló que, en momentos de crisis, el transporte marítimo mundial ha buscado soluciones similares.Recordó que cuando los ataques en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb impidieron la navegación, muchas rutas se desviaron hacia el Cabo de Hornos, incrementando tiempos y costos, pero asegurando que las mercancías llegaran a destino.'Lo mismo está ocurriendo ahora con el Canal de Panamá, que se convierte en una alternativa viable y segura frente al cierre de Ormuz', puntualizó.El impacto de esta dinámica, según Domínguez, no debe verse únicamente como un reto, sino también como una oportunidad para Panamá de consolidar su posición estratégica en el comercio internacional.