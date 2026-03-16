MOP excusa su forma ‘excepcional’ de contratar los zarzos: ‘es lo más acertado’

'Consideramos que el procedimiento excepcional es lo más acertado'. Con esta explicación, y luego de seis días de que La Estrella de Panamá solicitara explicaciones respecto a la construcción de zarzos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó una 'aclaración' en la que excusa su forma directa y sin competencia de contratar a empresas para construir 50 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.La nota de este diario 'Zarzos en la comarca, contratos directos para puentes a más del triple de su precio', publicada este lunes 15, reveló que el MOP contrató la primera parte del total de 100 zarzos de manera 'excepcional', es decir de forma directa y por invitación, sin cotizaciones, a algunas empresas de cuestionable reputación, y hasta a más del triple de su precio.