  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

MOP excusa su forma ‘excepcional’ de contratar los zarzos: ‘es lo más acertado’

MOP excusa su forma ‘excepcional’ de contratar los zarzos: ‘es lo más acertado’
Por
Adriana Berna
  • 17/03/2026 00:23
Según analistas es una ‘política conveniente’ no licitar y se usa una urgencia como excusa para evitar la competencia entre empresas, para construir los zarzos que se esperan durante más de tres décadas

“Consideramos que el procedimiento excepcional es lo más acertado”. Con esta explicación, y luego de seis días de que La Estrella de Panamá solicitara explicaciones respecto a la construcción de zarzos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó una “aclaración” en la que excusa su forma directa y sin competencia de contratar a empresas para construir 50 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.

La nota de este diario “Zarzos en la comarca, contratos directos para puentes a más del triple de su precio”, publicada este lunes 15, reveló que el MOP contrató la primera parte del total de 100 zarzos de manera “excepcional”, es decir de forma directa y por invitación, sin cotizaciones, a algunas empresas de cuestionable reputación, y hasta a más del triple de su precio.

La ‘aclaración’ del MOP

“Aclaramos que los zarzos se hicieron por procedimiento excepcional para iniciar los trabajos lo antes posible. De haberse desarrollado por vía de licitación posiblemente se iniciarían en agosto, con consecuencias que podrían poner en riesgo la vida de más inocentes en la comarca. Consideramos que el procedimiento excepcional es lo más acertado”, cita el comunicado del MOP.

No obstante, La Decana publicó que desde septiembre 2024 maestros y padres de familia solicitaron al ministerio los zarzos debido a que los estudiantes arriesgaban sus vidas cruzando ríos para educarse.

De igual manera, un informe de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) del año pasado detalló que la necesidad data de más de 25 años, periodo en el que 70 personas fallecieron.

El documento de Fudespa plantea también que desde septiembre 2024 el MOP prometió incluir los datos de los zarzos en el presupuesto 2025, luego de medir el terreno. Pese a ello, la aclaración del MOP se excusa en que el mecanismo excepcional es lo más acertado, aún cuando publicó la contratación directa en febrero pasado.

El reporte periodístico reveló que el MOP invitó a nueve empresas, sin explicar los criterios para ello, algunas con cuestionable reputación, como por ejemplo la constructora Meco, investigada por corrupción.

Según el portal de Panamá Compra se eligieron con base a su experiencia técnica y financiera, pero por ejemplo Constructora Jhader SA y la Constructora J&D no ha tenido adjudicaciones en los últimos 12 años, según Panamá Compra.

De los contratos con las nueve empresas invitadas por el MOP, este medio reveló que el promedio de cada zarzo costaría $358.038, mientras que los zarzos en la misma comarca y las provincias cercanas: Veraguas y Chiriquí no superan los $80 mil, según licitaciones municipales de Panamá Compra.

Incluso el informe de Fudespa detalla que cada zarzo para la comarca costaría entre $100 mil a $150 mil.

No obstante, el MOP defendió sus precios de zarzos, algunos hasta por casi medio millón cada uno, indicando que la comarca presenta una “realidad geográfica, con caminos montañosos, comunidades dispersas” y tramos de difícil acceso, razón por la cual no todos los zarzos pueden tener los mismos costos” y que hay que tomar en cuenta la ubicación y acceso al área, transporte de materiales y el diseño y las condiciones del terreno.

Empero, la semana pasada, el MOP indicó en la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que cada empresa tendría a su cargo cinco zarzos y se les seleccionó considerando la ubicación de las mismas.

El comunicado del MOP añadió que los precios mantienen relación con “referencias ya existentes en procesos previos y con los parámetrosque establece la ley”.

Añadió que cualquier comparación debe hacerse considerando “características reales” como el tipo de terreno y el nivel de dificultad; y que la empresas convocadas están legalmente habilitadas para contratar con el Estado.

“Las obras corresponden a necesidades de movilidad y conexión para comunidades que por años han enfrentado limitaciones para desplazarse. Esa es la realidad del territorio, y sobre esa realidad trabaja la institución”, concluye la “aclaración” del MOP.

‘La urgencia como excusa’

Respecto al procedimiento excepcional utilizado por el MOP, el abogado, Carlos Barsallo y expresidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional señaló que situaciones como estas son un problema de “vieja data” en el Estado, ya que se utiliza la supuesta urgencia como excusa para evitar la competencia real o darle la oportunidad de vender a algunos, mientras otros participan con ventajas.

“La tendencia, que lleva varias décadas, es legalizar las excepciones, y crear procedimientos cerrados, no disminuirlas ni abrir la competencia. Esto favorece el abuso”.

El país debe reconocer la deuda histórica del Estado con los niños de la comarca, pero no debe utilizarse la urgencia para evitar procesos competitivos, dijo Ricardo Herrera docente de políticas públicas y transparencia institucional de la Universidad de Panamá.

“Cuando una emergencia lleva tres décadas sin atenderse, invocar la urgencia para saltarse una licitación no es una justificación técnica, es una decisión política conveniente”, señaló.

Herrera también advirtió a este diario que los sobrecostos reflejan problemas estructurales en la gestión pública y que la “cultura de corrupción que ha caracterizado a los gobiernos posteriores a la invasión continúa intacta”.

“Lo más escandaloso es el perfil de las empresas seleccionadas: sin historial de contratos estatales, con avisos de operación cancelados o con investigaciones por corrupción activas en dos países”, dijo el experto en transparencia y gobierno abierto.

A su vez, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) coincidió con que los mecanismos excepcionales solo deberían aplicarse cuando la urgencia esté plenamente justificada y acompañada de estudios técnicos, y que las licitaciones públicas abiertas siguen siendo la mejor vía para garantizar competencia, mejores precios y confianza ciudadana.

La Estrella de Panamá consultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la aprobación de las 11 contrataciones relacionadas a los zarzos en el Consejo Económico Nacional, presidida por el ministro Felipe Chapman, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

La semana pasada el viceministro de Obras Públicas, Iván de Ycaza, solicitó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá $18.1 millones para la construcción de los zarzos e indicó que provendrían de fondos del Canal de Panamá. No obstante, el informe presentado por el propio ministerio cita que los recursos procederían de excedentes de cobre de Minera Panamá, la filial de First Quantum Minerals que opera la mina en la provincia de Colón.

VIDEOS
Lo Nuevo