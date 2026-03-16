MOP excusa su forma ‘excepcional’ de contratar los zarzos: ‘es lo más acertado’

La nota de este diario “Zarzos en la comarca, contratos directos para puentes a más del triple de su precio”, publicada este lunes 15, reveló que el MOP contrató la primera parte del total de 100 zarzos de manera “excepcional”, es decir de forma directa y por invitación, sin cotizaciones, a algunas empresas de cuestionable reputación, y hasta a más del triple de su precio.

“Consideramos que el procedimiento excepcional es lo más acertado”. Con esta explicación, y luego de seis días de que La Estrella de Panamá solicitara explicaciones respecto a la construcción de zarzos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó una “aclaración” en la que excusa su forma directa y sin competencia de contratar a empresas para construir 50 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.

La ‘aclaración’ del MOP

“Aclaramos que los zarzos se hicieron por procedimiento excepcional para iniciar los trabajos lo antes posible. De haberse desarrollado por vía de licitación posiblemente se iniciarían en agosto, con consecuencias que podrían poner en riesgo la vida de más inocentes en la comarca. Consideramos que el procedimiento excepcional es lo más acertado”, cita el comunicado del MOP.

No obstante, La Decana publicó que desde septiembre 2024 maestros y padres de familia solicitaron al ministerio los zarzos debido a que los estudiantes arriesgaban sus vidas cruzando ríos para educarse.

De igual manera, un informe de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa) del año pasado detalló que la necesidad data de más de 25 años, periodo en el que 70 personas fallecieron.

El documento de Fudespa plantea también que desde septiembre 2024 el MOP prometió incluir los datos de los zarzos en el presupuesto 2025, luego de medir el terreno. Pese a ello, la aclaración del MOP se excusa en que el mecanismo excepcional es lo más acertado, aún cuando publicó la contratación directa en febrero pasado.

El reporte periodístico reveló que el MOP invitó a nueve empresas, sin explicar los criterios para ello, algunas con cuestionable reputación, como por ejemplo la constructora Meco, investigada por corrupción.

Según el portal de Panamá Compra se eligieron con base a su experiencia técnica y financiera, pero por ejemplo Constructora Jhader SA y la Constructora J&D no ha tenido adjudicaciones en los últimos 12 años, según Panamá Compra.

De los contratos con las nueve empresas invitadas por el MOP, este medio reveló que el promedio de cada zarzo costaría $358.038, mientras que los zarzos en la misma comarca y las provincias cercanas: Veraguas y Chiriquí no superan los $80 mil, según licitaciones municipales de Panamá Compra.

Incluso el informe de Fudespa detalla que cada zarzo para la comarca costaría entre $100 mil a $150 mil.

No obstante, el MOP defendió sus precios de zarzos, algunos hasta por casi medio millón cada uno, indicando que la comarca presenta una “realidad geográfica, con caminos montañosos, comunidades dispersas” y tramos de difícil acceso, razón por la cual no todos los zarzos pueden tener los mismos costos” y que hay que tomar en cuenta la ubicación y acceso al área, transporte de materiales y el diseño y las condiciones del terreno.

Empero, la semana pasada, el MOP indicó en la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que cada empresa tendría a su cargo cinco zarzos y se les seleccionó considerando la ubicación de las mismas.

El comunicado del MOP añadió que los precios mantienen relación con “referencias ya existentes en procesos previos y con los parámetrosque establece la ley”.

Añadió que cualquier comparación debe hacerse considerando “características reales” como el tipo de terreno y el nivel de dificultad; y que la empresas convocadas están legalmente habilitadas para contratar con el Estado.

“Las obras corresponden a necesidades de movilidad y conexión para comunidades que por años han enfrentado limitaciones para desplazarse. Esa es la realidad del territorio, y sobre esa realidad trabaja la institución”, concluye la “aclaración” del MOP.