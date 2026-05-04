Agroferias IMA llegarán a varias provincias este miércoles 6 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas agroferias este miércoles 6 de mayo en distintos puntos del país, como parte de las estrategias para facilitar el acceso a alimentos a precios más económicos.

Las jornadas se desarrollarán desde las 8:00 a.m. en las siguientes provincias:

En Chiriquí, la feria se llevará a cabo en el Complejo Deportivo de Algarrobo, en el distrito de Dolega.

En Panamá, será en los predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, en el distrito de San Miguelito.

Mientras que en Panamá Oeste, los residentes podrán acudir a la cancha techada de Ollas Arriba, en el distrito de Capira.

Por su parte, en Veraguas habrá dos puntos habilitados: el cuadro de fútbol de Los Vásquez, en Los Algarrobos (distrito de Santiago), y al lado de la capilla de San Martín de Porres, en el distrito de Las Palmas.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que deben llevar cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

Estas agroferias forman parte de las acciones del Gobierno Nacional para apoyar la economía familiar y garantizar el acceso a productos básicos a menor costo.