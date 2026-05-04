Agroferias IMA llegarán a varias provincias este miércoles 6 de mayo

El<b> <a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a> </b>anunció la realización de nuevas agroferias este miércoles 6 de mayo en distintos puntos del país, como parte de las estrategias para facilitar el acceso a alimentos a precios más económicos.<b>Las jornadas se desarrollarán desde las 8:00 a.m. en las siguientes provincias:</b>En Chiriquí, la feria se llevará a cabo en el <b>Complejo Deportivo de Algarrobo, en el distrito de Dolega.</b>En Panamá, será en los predios de la <b>Junta Comunal de Mateo Iturralde, en el distrito de San Miguelito.</b>Mientras que en Panamá Oeste, los residentes podrán acudir a la <b>cancha techada de Ollas Arriba, en el distrito de Capira.</b>Por su parte, en Veraguas habrá dos puntos habilitados: <b>el cuadro de fútbol de Los Vásquez, en Los Algarrobos (distrito de Santiago)</b>, y al lado de la <b>capilla de San Martín de Porres, en el distrito de Las Palmas.</b>Las autoridades recordaron a la ciudadanía que deben llevar cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para realizar sus compras.Estas agroferias forman parte de las acciones del Gobierno Nacional para apoyar la economía familiar y garantizar el acceso a productos básicos a menor costo.