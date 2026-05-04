Panamá apela al silencio diplomático para liberar a detenidos en Cuba

En el marco de la inauguración del 189 periodo ordinario de sesiones de la <b>Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH)</b> en Panamá, el canciller de la República, <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a></b>, abordó la delicada situación de los <b>siete panameños</b> que aún permanecen privados de libertad en Cuba. El jefe de la diplomacia panameña subrayó que el Ejecutivo, liderado por el presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, maneja el caso con una <b>'diplomacia quirúrgica'</b> y extrema prudencia para garantizar el bienestar de los detenidos.El caso se remonta al pasado 28 de febrero, cuando diez panameños fueron detenidos en <b>La Habana</b> acusados de realizar <i>'hechos de propaganda contra el orden constitucional'</i>. Según las autoridades cubanas, los implicados habrían recibido pagos de entre <b>$1,000</b> y <b>$1,500</b> para realizar grafitis con mensajes como <i>'Abajo la tiranía'</i>, vinculados a sectores de la oposición en el exilio.