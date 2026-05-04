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Panamá apela al silencio diplomático para liberar a detenidos en Cuba

El canciller Javier Martínez-Acha durante su intervención en el inicio de sesiones de la Corte IDH en Panamá, donde abordó el caso de los detenidos.
El canciller Javier Martínez-Acha durante su intervención en el inicio de sesiones de la Corte IDH en Panamá, donde abordó el caso de los detenidos. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 04/05/2026 12:56
El canciller Martínez-Acha busca el retorno de siete panameños detenidos en La Habana bajo reserva diplomática y respeto al Estado de Derecho

En el marco de la inauguración del 189 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en Panamá, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, abordó la delicada situación de los siete panameños que aún permanecen privados de libertad en Cuba.

El jefe de la diplomacia panameña subrayó que el Ejecutivo, liderado por el presidente José Raúl Mulino, maneja el caso con una “diplomacia quirúrgica” y extrema prudencia para garantizar el bienestar de los detenidos.

El caso se remonta al pasado 28 de febrero, cuando diez panameños fueron detenidos en La Habana acusados de realizar “hechos de propaganda contra el orden constitucional”. Según las autoridades cubanas, los implicados habrían recibido pagos de entre $1,000 y $1,500 para realizar grafitis con mensajes como “Abajo la tiranía”, vinculados a sectores de la oposición en el exilio.

Un retorno parcial y gestiones en curso

El pasado 25 de abril, tres de las detenidas —Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño— regresaron a suelo panameño sin cargos, tras un gesto de humanidad de las autoridades cubanas y la aplicación de figuras jurídicas como el criterio de oportunidad y colaboración eficaz. No obstante, siete hombres permanecen en el centro de detención de Villa Marista: Víctor Pinzón, Anthony Jules Pérez, Omar Urriola, Maykol Pérez, Adalberto Navarro, Patrochiny Joseph y José Luis Aguirre.

Martínez-Acha enfatizó que el respeto a la soberanía y a las normas internas de Cuba es fundamental en este proceso. “Nosotros simplemente podemos decir que pedimos que se respete la Constitución, el Estado de Derecho, como nosotros respetemos a los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas”, puntualizó el canciller, quien solicitó paciencia a la ciudadanía y a los medios, evitando adelantar criterios que puedan comprometer la estrategia de liberación.

*Con información de Adolfo Berrios Riaño
Javier Martínez-Acha
Canciller de la República de Panamá
En estos momentos, cuando la libertad de siete panameños está en juego, el silencio diplomático hace más que un ruido”.
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