Panamá apela al silencio diplomático para liberar a detenidos en Cuba

En el marco de la inauguración del 189 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en Panamá, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, abordó la delicada situación de los siete panameños que aún permanecen privados de libertad en Cuba.

El jefe de la diplomacia panameña subrayó que el Ejecutivo, liderado por el presidente José Raúl Mulino, maneja el caso con una “diplomacia quirúrgica” y extrema prudencia para garantizar el bienestar de los detenidos.

El caso se remonta al pasado 28 de febrero, cuando diez panameños fueron detenidos en La Habana acusados de realizar “hechos de propaganda contra el orden constitucional”. Según las autoridades cubanas, los implicados habrían recibido pagos de entre $1,000 y $1,500 para realizar grafitis con mensajes como “Abajo la tiranía”, vinculados a sectores de la oposición en el exilio.