Ley de Sustancia Económica llega a sesión extraordinaria en la Asamblea

La Asamblea Nacional entra este lunes 04 de mayo en sesión extraordinaria hasta el 5 de junio, para discutir el proyecto de ley sobre la “Ley de Sustancia Económica”. La medida fue solicitada por el Ejecutivo a través del Decreto 87 del 30 abril de 2026, para considerar el proyecto de Ley que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuestos sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinar rentas pasivas de fuentes extranjeras y dicta otras disposiciones. De acuerdo con el presidente de la República, José Raúl Mulino, esta discusión permitirá que Panamá avance en su estrategia de inversión extranjera en Europa para octubre próximo y logre salir de la listas de la Unión Europea (UE). Adelantó que durante este mes, el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantendrá reuniones para explicar los alcances de la ley y absolver dudas.

Decreto

Según el Decreto 87, la convocatoria tiene como propósito analizar un proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia del impuesto sobre la renta. La propuesta busca establecer requisitos de sustancia económica a multinacionales y entidades de rentas pasivas de fuente extranjera, alineando a Panamá con estándares internacionales en materia tributaria como la UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para evitar la doble imposición y mejorar la reputación fiscal. Para ello, las empresas deberán presentar presencia física en el país, empleos certificados y toma de decisiones reales para mantener beneficios. El objetivo del proyecto es combatir o evitar prácticas perjudiciales y asegurar que los ingresos generados en el extranjero por entidades locales cuenten con actividades reales en Panamá. La administración Mulino busca acelerar la discusión de esta normativa, considerada fundamental para fortalecer la transparencia fiscal y mejorar la posición de Panamá frente a organismos internacionales.

Postura