Ley de Sustancia Económica llega a sesión extraordinaria en la Asamblea

La Asamblea Nacional entra este lunes 04 de mayo en sesión extraordinaria hasta el 5 de junio, para discutir el proyecto de ley sobre la 'Ley de Sustancia Económica'. La medida fue solicitada por el Ejecutivo a través del Decreto 87 del 30 abril de 2026, para considerar el proyecto de Ley que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuestos sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinar rentas pasivas de fuentes extranjeras y dicta otras disposiciones. De acuerdo con el presidente de la República, José Raúl Mulino, esta discusión permitirá que Panamá avance en su estrategia de inversión extranjera en Europa para octubre próximo y logre salir de la listas de la Unión Europea (UE).Adelantó que durante este mes, el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantendrá reuniones para explicar los alcances de la ley y absolver dudas.