Las 5 noticias que debes leer hoy | 4 de mayo

Director de la Policía y vínculos con aerolínea estatal

El actual director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, presidió una empresa aérea que posteriormente obtuvo contratos con el Estado.

El funcionario renunció a esa sociedad días antes de asumir el cargo público, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y vínculos entre el sector privado y la gestión pública.

Nueva Constitución enfrenta trabas

El abogado y analista Miguel Antonio Bernal advierte que impulsar una nueva Constitución en Panamá enfrenta múltiples obstáculos políticos y estructurales.

Señala falta de voluntad, intereses de poder y un sistema que dificulta cambios profundos al modelo vigente, basado en la Constitución de 1972 y sus reformas.

Recuperan plantas potabilizadoras en tres provincias

El Idaan informó la recuperación de varias plantas potabilizadoras en Panamá Este, Chiriquí y Bocas del Toro.

Estas acciones buscan mejorar el suministro de agua potable tras fallas operativas y afectan directamente a miles de usuarios que habían enfrentado interrupciones del servicio.

CEPANIM: lo que debes saber para registrarte

El Ministerio de Economía y Finanzas aclaró dudas sobre el registro en la plataforma CEPANIM, indicando que no es obligatorio colocar el número de seguro social, pero sí datos como teléfono de contacto.

El proceso avanza con alta demanda y busca ordenar la información de beneficiarios.

“Se quedó corta” la Asamblea Nacional

El diputado Juan Diego Vásquez cuestionó la gestión de la Asamblea Nacional, asegurando que no cumplió con las expectativas ciudadanas.

Criticó decisiones puntuales y el desempeño legislativo en temas clave, reflejando descontento con los resultados del órgano legislativo.