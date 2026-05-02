Cortes de agua en Panamá: Idaan detalla zonas afectadas del 4 al 10 de mayo

La entidad explicó que estas labores buscan optimizar el servicio, aunque implicarán interrupciones temporales, por lo que recomendó a la población tomar previsiones.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó sobre trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras del país, los cuales se realizarán durante la semana del 4 al 10 de mayo y afectarán el suministro de agua potable en sectores de Chiriquí y el área metropolitana.

Trabajos del Idaan afectarán suministro de agua en Chiriquí y Panamá Este

Chiriquí: sectores y horariosEn la provincia de Chiriquí, los trabajos se desarrollarán en distintos puntos:

Miércoles 6 de mayo:

Algarrobos, desde las 5:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., afectando la parte alta de David, Las Lomas, David cabecera y la línea de 18 pulgadas.Barú (Paso Canoas), de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en Paso Canoas Arriba.

Viernes 8 de mayo:

Divalá, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., incluyendo sectores como Nuevo México, San Antonio, El Orégano, Vista Hermosa, El Matadero, Margarita y Santa Ana.

Panamá Este: sectores y horarios

En el área metropolitana, específicamente en Panamá Este, los trabajos se realizarán:

Jueves 7 de mayo:Pacora, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., afectando Altos de Tataré, San Juan, Las Garzas, Pacora y Montemadero.