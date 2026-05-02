Cortes de agua en Panamá: Idaan detalla zonas afectadas del 4 al 10 de mayo

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó sobre trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras del país, los cuales se realizarán durante la semana del 4 al 10 de mayo y afectarán el suministro de agua potable en sectores de Chiriquí y el área metropolitana.La entidad explicó que estas labores buscan optimizar el servicio, aunque implicarán interrupciones temporales, por lo que recomendó a la población tomar previsiones.