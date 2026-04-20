Idaan anuncia cortes de agua esta semana: Revise las zonas afectadas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras del país, lo que provocará interrupciones temporales en el suministro de agua potable del 20 al 26 de abril.La entidad explicó que estos trabajos buscan optimizar el servicio, aunque implicarán afectaciones en distintas provincias.Provincias y zonas afectadas por los cortes de agua:<b>Chiriquí</b> <b>Fechas clave:</b>Miércoles 22 de abrilViernes 24 de abrilSábado 25 de abril<b>Las suspensiones impactarán sectores como:</b>- Parte alta de David, Las Lomas y David Cabecera- Paso Canoas arriba- Divalá, Nuevo México, San Antonio, El Orégano, Vista Hermosa, entre otros- Dolega (centro, parte alta y cementerio)- Chiriquí Cabecera, Las Lajitas y Bella Vista- Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí<b>Darién</b>- La Palma (martes 21 de abril)- Yaviza y carretera hasta estación de bomberos (miércoles 22 de abril)<b>Coclé</b> <b>Martes 21 de abril (5:00 pm a 11:00 pm)</b>- Penonomé: sectores como Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, entre otros.<b>Veraguas</b><b>Miércoles 22 de abril (8:00 am a 12:00 pm)</b>- Soná: San José, Altos de San Isidro, Paraíso, La Central y áreas altas<b>¿Por qué habrá cortes de agua?</b>El IDAAN detalló que los trabajos corresponden a un mantenimiento programado en plantas potabilizadoras, necesarias para:- Mejorar la producción de agua potable.- Garantizar un servicio más estable- Prevenir fallas mayores en el sistema<b>recomendación clave</b>- Las autoridades recomiendan a la población:- Almacenar agua con anticipación- Hacer uso racional durante los días de afectación