Roberto Sánchez amanece liderando por estrecho margen con el 95.844% de las actas procesadas

La segunda vuelta de elecciones presidenciales en Perú continúa definiéndose por un margen muy estrecho. Según la más reciente actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de la mañana de este martes 9 de junio, Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja aún sobre Keiko Fujimori cuando ya se ha procesado el 95.844% de las actas.

Sánchez hasta el momento, suma 8.907.797 votos, equivalentes al 50.065% de los sufragios válidos. Keiko Fujimori, acumula 8.884.515 votos, lo que equivale al 49.935%. Sanchéz mantiene una ventaja de 23.282 votos sobre Fujimori.

La diferencia entre ambos sigue siendo muy estrecha, lo que mantiene abierta la disputa por la presidencia peruana a medida que continúan incorporándose actas pendientes, especialmente las del exterior.

Con un 2.495% de actas por contabilizar, el país permanece atento a las próximas actualizaciones oficiales de la ONPE para conocer quién será el próximo presidente electo de Perú.