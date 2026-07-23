Orgullo panameño: Rivera y Samudio se adueñan de los Premios MVP en Honduras

Los futbolistas panameños <b>Javier Rivera</b> y <b>César Samudio</b> fueron protagonistas en la gala de los <b>Premios MVP de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras</b>, al recibir importantes distinciones por su destacado desempeño durante las últimas temporadas.Rivera fue galardonado en dos ocasiones gracias a su sobresaliente rendimiento en la zaga defensiva. El defensor fue incluido en el <b>XI Ideal del Torneo Apertura 2025</b> como uno de los mejores defensas del campeonato y repitió el reconocimiento al ser nuevamente seleccionado en el <b>XI Ideal del Torneo Clausura 2026</b>, consolidándose como uno de los jugadores más consistentes de la liga hondureña.