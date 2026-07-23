Orgullo panameño: Rivera y Samudio se adueñan de los Premios MVP en Honduras

Rivera fue galardonado en dos ocasiones gracias a su sobresaliente rendimiento en la zaga defensiva. El defensor fue incluido en el XI Ideal del Torneo Apertura 2025 como uno de los mejores defensas del campeonato y repitió el reconocimiento al ser nuevamente seleccionado en el XI Ideal del Torneo Clausura 2026 , consolidándose como uno de los jugadores más consistentes de la liga hondureña.

Los futbolistas panameños Javier Rivera y César Samudio fueron protagonistas en la gala de los Premios MVP de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras , al recibir importantes distinciones por su destacado desempeño durante las últimas temporadas.

Por su parte, el guardameta César Samudio recibió el premio al Portero Menos Goleado del Torneo Apertura 2025, reconocimiento que destaca su solidez bajo los tres palos y su aporte al desempeño defensivo del CD Marathón.

Tras recibir el galardón, Samudio expresó su agradecimiento a Dios por permitirle alcanzar este logro y dedicó el premio a su club, especialmente a la línea defensiva que lo respaldó durante toda la temporada.

“Agradecido con Dios primeramente por este premio y agradecer también a mi club Marathón desde el delantero hasta mi línea defensiva que defendiamos en cada partido. Un premio que significa mucho para mí”, manifestó el arquero.

Los reconocimientos a Rivera y Samudio reflejan el destacado aporte de los futbolistas panameños en el balompié hondureño, donde ambos han sido piezas fundamentales para sus respectivos equipos.