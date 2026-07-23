Cancillería de Panamá da seguimiento a casos de panameños reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la noche de este jueves 23 de julio que mantiene un monitoreo permanente sobre la situación de ciudadanos panameños que presuntamente fueron reclutados para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras continúa las gestiones diplomáticas para esclarecer los hechos y brindar asistencia consular a los afectados.

El pronunciamiento de la Cancillería se produce horas después de que el diputado de la coalición Vamos, Jonathan Vega, solicitara una investigación sobre el presunto reclutamiento de panameños mediante ofertas de empleo que terminarían vinculándolos con el Ejército ruso.

Cancillería realiza gestiones con Rusia y Ucrania

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que ha solicitado información de manera reiterada a la Embajada de la Federación de Rusia en Panamá y que, a través de la Embajada de Panamá en Moscú, también ha realizado gestiones ante las autoridades rusas.

Según indicó la entidad, las autoridades de Rusia han manifestado que los contratos suscritos por los ciudadanos son de carácter voluntario y responden a una decisión individual de quienes los firman.

Asimismo, la Cancillería informó que ha solicitado información a la Embajada de Ucrania en Panamá y que mantiene gestiones mediante la Embajada de Panamá en Polonia, concurrente ante Ucrania, con el objetivo de obtener más detalles sobre la situación de los connacionales.

Buscan esclarecer cómo se producen los reclutamientos

La Cancillería señaló que continúa realizando diligencias para determinar las circunstancias en las que se estarían produciendo estos reclutamientos y brindar la asistencia consular requerida a los panameños involucrados.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar relacionadas con el reclutamiento para participar en conflictos armados, advirtiendo que este tipo de propuestas representan un grave riesgo para la integridad y la vida de las personas.

La Cancillería también habilitó los números telefónicos +507 6330-6252 y +507 6371-0848 para atender consultas y brindar asistencia consular relacionada con estos casos.

Diputado pidió investigar el presunto reclutamiento

El comunicado surge luego de que el diputado Jonathan Vega solicitara al Ministerio de Relaciones Exteriores investigar el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania.

El parlamentario afirmó que conoció casos de personas del distrito de Gualaca, en la provincia de Chiriquí, que habrían viajado a Rusia con la expectativa de trabajar en el área de maquinaria pesada, pero que posteriormente se encontraron con una realidad distinta.

Vega también expresó preocupación por las denuncias de familiares que aseguran que algunos panameños fueron engañados con supuestas ofertas de empleo y terminaron incorporados al Ejército ruso, e incluso mencionó reportes sobre ciudadanos desaparecidos en territorio ruso.

El caso ha generado un amplio debate en Panamá. Mientras familiares de varios ciudadanos sostienen que fueron engañados con falsas promesas de trabajo, un joven chiricano que permanece en Rusia declaró recientemente a Radio Panamá que viajó de manera voluntaria, conocía que sería incorporado al Ejército ruso y aceptó las condiciones del contrato, argumentando que la falta de oportunidades laborales y los incentivos económicos motivan a algunos panameños a tomar esa decisión.