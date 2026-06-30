Panamá mantiene la búsqueda de un ciudadano desaparecido tras los terremotos en Venezuela

El Consulado de Panamá en Caracas (Venezuela) continúa realizando gestiones para localizar al ciudadano panameño reportado como desaparecido tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7,5 que asolaron el país el pasado 24 de junio, según confirmaron fuentes oficiales a La Estrella de Panamá.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, confirmó el pasado viernes que la cónsul de Panamá en Caracas, Susana Thornhill, mantiene las labores de búsqueda para dar con el paradero del ciudadano panameño.

Asimismo, el canciller hizo un llamado ‘encarecido’ a los panameños que se encuentran en Venezuela y a los familiares de los ciudadanos panameños residentes en ese país para que se pongan en contacto con la representación consular en Caracas, a fin de facilitar las labores de localización y brindar toda la asistencia consular necesaria.