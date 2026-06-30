Panamá mantiene la búsqueda de un ciudadano desaparecido tras los terremotos en Venezuela

El <b>Consulado de<a href="/tag/-/meta/panama"> Panamá</a> en Caracas (<a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a>)</b> continúa realizando gestiones para localizar al ciudadano panameño reportado como desaparecido tras los <b>terremotos de magnitudes 7.2 y 7,5</b> que asolaron el país el pasado <b>24 de junio</b>, según confirmaron fuentes oficiales a<b> La Estrella de Panamá.</b>El <a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">ministro de Relaciones Exteriores</a>, <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a></b>, confirmó el pasado viernes que la cónsul de Panamá en Caracas, <b>Susana Thornhill</b>, mantiene las labores de búsqueda para dar con el paradero del ciudadano panameño.Asimismo, el canciller hizo un llamado ‘encarecido’ a los panameños que se encuentran en Venezuela y a los familiares de los ciudadanos panameños residentes en ese país para que se pongan en contacto con la representación consular en Caracas, a fin de facilitar las labores de localización y brindar toda la asistencia consular necesaria.