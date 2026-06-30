Grupo Financiero BSC concreta la adquisición de Banistmo en Panamá

Federico Nasser Facussé, presidente de Grupo Financiero BSC, comentó que <i><b>'creemos en Panamá, en el potencial de su gente y en Banistmo... Nuestro compromiso es fortalecer la marca, su gente, sus productos y servicios con el respaldo de una plataforma financiera regional innovadora, para ser el aliado que acompañe a las personas, familias y empresas a hacer realidad sus sueños'.</b></i>Aimée Sentmat de Grimaldo, presidenta Ejecutiva de Banistmo, por su parte, indicó que <i><b>'durante más de 50 años hemos construido una relación de confianza con nuestros clientes... Hoy contamos con el respaldo de una plataforma financiera regional que fortalecerá nuestras capacidades para innovar, enriquecer nuestra propuesta de valor y concentrarnos en ofrecer una experiencia de servicio cercana, ágil y de excelencia'.</b></i>