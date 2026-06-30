Grupo Financiero BSC concreta la adquisición de Banistmo en Panamá

Inversiones Cuscatlán Centroamérica (próximamente Grupo Financiero BSC) anunció la conclusión exitosa de la adquisición de Banistmo, luego de obtener las autorizaciones por parte de las entidades regulatorias competentes. Con esta transacción, el grupo consolida su presencia en Panamá, uno de los mercados financieros más estratégicos e importantes de América Latina. La incorporación de Banistmo a la plataforma regional no alterará el día a día de sus usuarios. El grupo confirmó que se mantendrán las condiciones actuales para garantizar una transición fluida:

Operación habitual: Banistmo continuará operando bajo su mismo nombre, con sus equipos de trabajo y la cercanía que le caracteriza.

Sin trámites adicionales: Los productos, servicios, contratos y acuerdos vigentes de sus más de 600,000 clientes permanecen intactos, por lo que no es necesario realizar ninguna gestión.

Fortalecimiento institucional: La integración sumará el respaldo de una plataforma regional experta en banca, seguros y gestión de capitales, potenciando las capacidades de innovación de la entidad en Panamá.