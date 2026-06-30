Familiares de víctimas del terremoto en La Guaira impiden que se retiren dólares de los escombros, según ‘El Pitazo’

Un grupo de mujeres, familiares de personas desaparecidas o fallecidas tras los dos terremotos registrados este 24 de junio en el estado venezolano de La Guaira, impidió que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) retiraran una caja con dólares del edificio Vallarta, ubicado en la urbanización Playa Grande, en Catia La Mar, informó el medio venezolano El Pitazo.

De acuerdo con El Pitazo, el hecho ocurrió mientras continuaban las labores de recuperación de cuerpos y búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros del inmueble.

Según el relato de las mujeres, los funcionarios del CICPC inspeccionaban áreas específicas del edificio presuntamente en busca de una caja con dinero.

Las familiares aseguraron que, al percatarse de la situación, confrontaron a los agentes, les arrebataron la caja que contenía dólares y, en medio de la discusión, rompieron los billetes.

El incidente se produjo mientras equipos de rescate mantenían las operaciones para localizar personas desaparecidas y recuperar los cuerpos de las víctimas que permanecían bajo los escombros tras los terremotos que afectaron a La Guaira.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente reportado por El Pitazo.