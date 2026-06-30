Más de 6.400 personas fueron rescatadas tras los terremotos en Venezuela, según balance oficial

Rodríguez explicó que a los <b>6.461 rescatados</b> se suman entre <b>13.400 y 13.500 personas</b> que consiguieron evacuar o fueron auxiliadas por personas cercanas durante las primeras horas posteriores a los sismos.'Si a eso sumamos las 13.400 o 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de <b>19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira</b>', declaró el funcionario.<b>La Guaira</b> fue identificada por las autoridades como la <b>zona cero</b> de los terremotos, donde se registró el mayor nivel de destrucción y se concentran buena parte de las operaciones de rescate.Mientras continúan las labores para localizar a personas desaparecidas, los organismos de emergencia mantienen desplegados equipos especializados, maquinaria pesada y brigadas nacionales e internacionales que trabajan entre los escombros en busca de nuevos sobrevivientes.