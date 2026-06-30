Más de 6.400 personas fueron rescatadas tras los terremotos en Venezuela, según balance oficial

Las autoridades venezolanas informaron este martes que 6.461 personas han sido rescatadas con vida tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, una cifra que continúa aumentando conforme avanzan las labores de búsqueda en las zonas más afectadas por la emergencia.

El más reciente rescate corresponde a un niño de dos años, localizado con vida entre los escombros, en uno de los hallazgos que ha devuelto esperanza a los equipos de emergencia y a las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que, además de las personas rescatadas por los organismos de socorro, miles de ciudadanos lograron salir de las estructuras colapsadas por sus propios medios o con la ayuda de vecinos y familiares.