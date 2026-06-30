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Más de 6.400 personas fueron rescatadas tras los terremotos en Venezuela, según balance oficial

Las autoridades estiman que cerca de 19.900 personas lograron sobrevivir en La Guaira gracias a los rescates y a la ayuda de familiares, vecinos y voluntarios.
Las autoridades estiman que cerca de 19.900 personas lograron sobrevivir en La Guaira gracias a los rescates y a la ayuda de familiares, vecinos y voluntarios. AFP
Por
Darine Waked
  • 30/06/2026 14:18
Las autoridades estiman que cerca de 20.000 sobrevivientes lograron ponerse a salvo entre operaciones de emergencia y evacuaciones realizadas por familiares y vecinos

Las autoridades venezolanas informaron este martes que 6.461 personas han sido rescatadas con vida tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, una cifra que continúa aumentando conforme avanzan las labores de búsqueda en las zonas más afectadas por la emergencia.

El más reciente rescate corresponde a un niño de dos años, localizado con vida entre los escombros, en uno de los hallazgos que ha devuelto esperanza a los equipos de emergencia y a las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que, además de las personas rescatadas por los organismos de socorro, miles de ciudadanos lograron salir de las estructuras colapsadas por sus propios medios o con la ayuda de vecinos y familiares.

Cerca de 20.000 sobrevivientes

Rodríguez explicó que a los 6.461 rescatados se suman entre 13.400 y 13.500 personas que consiguieron evacuar o fueron auxiliadas por personas cercanas durante las primeras horas posteriores a los sismos.

“Si a eso sumamos las 13.400 o 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira”, declaró el funcionario.

La Guaira fue identificada por las autoridades como la zona cero de los terremotos, donde se registró el mayor nivel de destrucción y se concentran buena parte de las operaciones de rescate.

Mientras continúan las labores para localizar a personas desaparecidas, los organismos de emergencia mantienen desplegados equipos especializados, maquinaria pesada y brigadas nacionales e internacionales que trabajan entre los escombros en busca de nuevos sobrevivientes.

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