Agroferias del IMA este 2 de julio: conozca dónde comprar productos a bajo costo

Para el jueves 2 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Chiriquí:</b> Cancha comunal de San Félix en el distrito de San Félix.<b>-Darién:</b> Junta comunal de La Cantera en el distrito de Santa Fe.<b>-Herrera: </b>Cancha Comunal de Los Castillos en el distrito de Parita.<b>-Los Santos:</b> Calle a un costado de la iglesia de Macaracas en el distrito de Macaracas.<b>-Panamá Este: </b>Trébol #2 en Cabra en el corregimiento de Pacora en el distrito de Panamá y en Charco Rico en el corregimiento de Tortí en el distrito de Chepo.<b>-Colón: </b>Cancha multiuso del corregimieto de Piña en el distrito de Chagres.