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Información útil

Agroferias del IMA este 2 de julio: conozca dónde comprar productos a bajo costo

El IMA anuncia agroferias para este 2 de julio a nivel nacional
El IMA anuncia agroferias para este 2 de julio a nivel nacional Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/06/2026 14:19
Desde las 8:00 a.m. de este jueves 2 de julio, el IMA llevará a cabo agroferias en diferentes sectores del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 2 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario de agroferias del jueves 2 de julio

Para el jueves 2 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha comunal de San Félix en el distrito de San Félix.

-Darién: Junta comunal de La Cantera en el distrito de Santa Fe.

-Herrera: Cancha Comunal de Los Castillos en el distrito de Parita.

-Los Santos: Calle a un costado de la iglesia de Macaracas en el distrito de Macaracas.

-Panamá Este: Trébol #2 en Cabra en el corregimiento de Pacora en el distrito de Panamá y en Charco Rico en el corregimiento de Tortí en el distrito de Chepo.

-Colón: Cancha multiuso del corregimieto de Piña en el distrito de Chagres.

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