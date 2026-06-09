Agroferias del IMA este 11 de junio: conozca los puntos de venta habilitados

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 11 de junio en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del IMA del jueves 11 de junio a nivel nacional

Para el jueves 11 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa local de Las Guabas en el distrito de Penonomé.

-Veraguas: Cancha multiuso de Los Ruíces en el Padro distrito de Las Palmas y en El Alto en el distrito de Santa Fe.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de El Espino en Feuillet en el distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Santa Cruz en el distrito de Renacimiento.

-Darién: Plaza Arcorisis en Quebrada Honda en Zapallal en el distrito de Santa Fe.

-Herrera: Cancha de Las Minas en el distrito de Las Minas.

-Los Santos: Cancha Municipal de Tonosí en el distrito de Tonosí.

-Panamá Este: Cancha de Unión de Azuero en el distrito de Chepo.