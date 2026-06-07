Agroferias del IMA este 9 de junio: conoce los puntos de venta a nivel nacional

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este martes 9 de junio en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del IMA del martes 9 de junio a nivel nacional

Para el martes 9 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Cancha multiuso de la barriada Guadalupe en Aguadulce cabecera.

-Darién: Frente al Minisuper Canglón en Metetí en el distrito de Pinogana.

-Colón: Cancha de fútbol de Cacique en el corregimiento de Cacique en Portobelo.

-Panamá Oeste: Cancha deportiva en Cermeño en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Nancito en el distrito de Remedios.

-Panamá Este: Parque central de Pacora en el distrito de Panamá y en el Gimnasio de La Higuera en el distrito de Chepo.

-Herrera: Cancha comunal de El Potrero en Menchaca en el distrito de Ocú.

-Veraguas: Escuela de Los Llanos en el Cuay en el distrito de Santa Fe y en la Casa Comunal de Boró en el distrito de La Mesa.

-Bocas del Toro: Parque de El Empalme en el distrito de Changuinola.