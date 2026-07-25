Las noticias más destacadas de este sábado 25 de julio

Panamá y el mundo marcaron la jornada de este sábado 25 de julio con temas de seguridad, deportes y política internacional.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró que el aviso de prevención por oleajes en el Pacífico panameño se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 27 de julio, debido a las condiciones marítimas adversas previstas. Las autoridades exhortaron a la población, especialmente a pescadores artesanales, operadores de embarcaciones menores y bañistas, a extremar las medidas de precaución.

-La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Herminia Pinzón, ordenó la detención provisional de ocho personas investigadas por el presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo. La decisión fue adoptada tras una audiencia que se prolongó durante tres días en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

-El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, continuará su carrera en Sudamérica tras convertirse en nuevo jugador del Colo Colo, líder del campeonato chileno y único club del país que ha conquistado la Copa Libertadores.

-Varias personas resultaron heridas en el parque Tiergarten, en Berlín, tras ser presuntamente atropelladas por un automóvil al finalizar la marcha del Orgullo LGBTQ+, según informaron las autoridades policiales de la capital alemana. El hecho es investigado para determinar las circunstancias del incidente.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la reprogramada Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca para lanzar nuevas críticas contra los medios de comunicación, recordar el atentado que obligó a cancelar la edición anterior y bromear sobre la posibilidad de buscar un nuevo mandato presidencial, pese a que la Constitución estadounidense impide un tercer período consecutivo.