Flávio Bolsonaro lanza en Brasil su candidatura con apoyo de Milei y promete el regreso político de Jair Bolsonaro

Las complicaciones para Flávio Bolsonaro empezaron cuando el sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes que envió a Daniel Vorcaro, un banquero arrestado por un megafraude financiero, para pedirle dinero para costear una película sobre su padre.Otro frente se abrió en su propia familia en junio, cuando su madrastra Michelle Bolsonaro lo criticó en redes: 'Me faltó al respeto y me maltrató por teléfono. (...) Dijo que no entendía nada de política'.La exprimera dama es clave para movilizar al masivo electorado femenino y evangelista.Flávio Bolsonaro divulgó el jueves un video pidiéndole disculpas, que ella aceptó.La exprimera dama se ausentó a la convención, aunque apareció en un video de apoyo a su hijastro, al igual que el premier israelí Benjamin Netanyahu.