Flávio Bolsonaro lanza en Brasil su candidatura con apoyo de Milei y promete el regreso político de Jair Bolsonaro

Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista brasileño Flávio Bolsonaro fue nombrado oficialmente este sábado como candidato para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, en un acto en el que se asumió como heredero de su padre, el exmandatario preso Jair Bolsonaro.

La campaña se abre bajo la sombra de tensiones comerciales y diplomáticas entre los gobiernos del izquierdista Lula y su par estadounidense Donald Trump, aliado de la familia Bolsonaro.

Con el presidente ultraliberal argentino Javier Milei como invitado estelar y ante un millar de seguidores, una convención del Partido Liberal en Sao Paulo elegió al senador de 45 años para medirse con Lula, que a los 80 busca la reelección.

“Puedo ser más calmo, más sonriente, más tranquilo y moderado, ¡pero aquí hay sangre de Bolsonaro!”, proclamó palpándose el brazo Flávio Bolsonaro.

Prometió que su padre, hoy en prisión domiciliaria, “va a subir la rampa” del palacio presidencial del Planalto junto a él en enero si gana los comicios.

Ungido como su sucesor por Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone como llave de un “cambio” para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.

Figura de la derecha latinoamericana, Milei advirtió sobre “el riesgo Lula” en las elecciones y llamó a Brasil a salir de “su sometimiento al zurdo”, tras subir al escenario con música de rock y arengar al público incluso con más ímpetu que Bolsonaro.

“Nos gustaría que nuestro candidato fuera Jair Bolsonaro, pero hoy Flávio es la opción más acertada”, dijo a la AFP Fernando Moeno, un policía militar retirado de 50 años, durante la convención celebrada en un galpón anexo al estadio Pacaembu.

Flávio Bolsonaro lloró al referirse a su padre, que apareció en un video hecho con inteligencia artificial. La justicia le ha prohibido manifestarse políticamente desde su prisión.

Vestidos con camisetas de la Selección brasileña, adoptada como símbolo por el bolsonarismo, los simpatizantes cantaron varias veces “Lula ladrón”.

Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, un sondeo publicado el viernes por Datafolha le dio 43% de intención de voto a Flávio Bolsonaro en segunda vuelta, contra el 48% de su rival.