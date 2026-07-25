Alianza estratégica: Panamá y Filipinas refuerzan su cooperación en comercio y transporte marítimo

Panamá y Filipinas dieron este sábado 25 de julio un paso para fortalecer sus relaciones bilaterales al acordar impulsar una alianza estratégica enfocada en ampliar el comercio, la cooperación marítima, la educación y la conectividad entre América Latina y el Sudeste Asiático.

El compromiso fue alcanzado durante la reunión que sostuvieron el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y su homóloga filipina, Theresa Lázaro, en el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Durante el encuentro, ambos ministros coincidieron en que Panamá y Filipinas pueden consolidarse como socios estratégicos en sus respectivas regiones, aprovechando intereses comunes en materia de comercio, logística y transporte marítimo.

La reunión forma parte de la estrategia diplomática de Panamá para fortalecer sus vínculos con Asia y posicionarse como una plataforma logística, marítima y financiera que facilite el intercambio comercial entre ambos continentes.

Como resultado del encuentro, los cancilleres firmaron un Memorando de Entendimiento de Cooperación Académica, destinado a promover la formación diplomática, la investigación y el intercambio de conocimientos entre los dos países.

Posteriormente, en una conferencia de prensa conjunta, reafirmaron su compromiso de ampliar la cooperación en áreas como comercio, asuntos marítimos, educación, tecnología e intercambio académico.

Asimismo, expresaron su interés en impulsar una mayor relación entre la ASEAN y América Latina, con iniciativas orientadas a fortalecer la conectividad económica y la cooperación regional.

La participación de Panamá en la reunión ministerial de la ASEAN responde a la estrategia del Gobierno de expandir sus relaciones con las economías asiáticas, resaltando las ventajas competitivas del país como centro logístico internacional y el papel del Canal de Panamá como eje del comercio mundial.

Panamá y Filipinas mantienen relaciones diplomáticas desde 1973 y han fortalecido su cooperación a lo largo de las últimas décadas. En 1981, Filipinas se adhirió al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, consolidando los vínculos históricos entre ambas naciones.

Con esta nueva apuesta por una alianza estratégica, ambos gobiernos buscan generar mayores oportunidades de inversión, comercio y desarrollo, además de estrechar la cooperación entre Asia y América Latina.