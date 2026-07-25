Alianza estratégica: Panamá y Filipinas refuerzan su cooperación en comercio y transporte marítimo

<b>Panamá y Filipinas</b> dieron este sábado 25 de julio un paso para fortalecer sus relaciones bilaterales al acordar impulsar una <b>alianza estratégica</b> enfocada en ampliar el comercio, la cooperación marítima, la educación y la conectividad entre América Latina y el Sudeste Asiático.El compromiso fue alcanzado durante la reunión que sostuvieron el canciller panameño, <b>Javier Martínez-Acha</b>, y su homóloga filipina, <b>Theresa Lázaro</b>, en el marco de la <b>59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)</b>.Durante el encuentro, ambos ministros coincidieron en que Panamá y Filipinas pueden consolidarse como socios estratégicos en sus respectivas regiones, aprovechando intereses comunes en materia de comercio, logística y transporte marítimo.La reunión forma parte de la estrategia diplomática de Panamá para fortalecer sus vínculos con Asia y posicionarse como una plataforma logística, marítima y financiera que facilite el intercambio comercial entre ambos continentes.Como resultado del encuentro, los cancilleres firmaron un <b>Memorando de Entendimiento de Cooperación Académica</b>, destinado a promover la formación diplomática, la investigación y el intercambio de conocimientos entre los dos países.Posteriormente, en una conferencia de prensa conjunta, reafirmaron su compromiso de ampliar la cooperación en áreas como comercio, asuntos marítimos, educación, tecnología e intercambio académico.Asimismo, expresaron su interés en impulsar una mayor relación entre la <b>ASEAN</b> y <b>América Latina</b>, con iniciativas orientadas a fortalecer la conectividad económica y la cooperación regional.La participación de Panamá en la reunión ministerial de la ASEAN responde a la estrategia del Gobierno de expandir sus relaciones con las economías asiáticas, resaltando las ventajas competitivas del país como centro logístico internacional y el papel del <b>Canal de Panamá</b> como eje del comercio mundial.Panamá y Filipinas mantienen relaciones diplomáticas desde <b>1973</b> y han fortalecido su cooperación a lo largo de las últimas décadas. En 1981, Filipinas se adhirió al <b>Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá</b>, consolidando los vínculos históricos entre ambas naciones.Con esta nueva apuesta por una alianza estratégica, ambos gobiernos buscan generar mayores oportunidades de inversión, comercio y desarrollo, además de estrechar la cooperación entre Asia y América Latina.