Panamá e India avanzan en acuerdo para fortalecer cooperación marítima

Panamá e India avanzaron este lunes en las conversaciones para negociar un <b>Acuerdo de Transporte Marítimo</b> y un <b>Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Marítima</b>, durante una reunión celebrada en <a href="/tag/-/meta/nueva-delhi">Nueva Delhi</a> entre el canciller panameño, <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha Vásquez</a>, y el director general de Transporte Marítimo de India, <b>Shyam Jagannathan</b>.Según informó a través de un comunicado de prensa este lunes 20 de julio el <a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores</a>, ambos instrumentos buscan establecer un marco de cooperación para fortalecer la conectividad comercial, facilitar las operaciones de las flotas de ambos países e institucionalizar la cooperación técnica entre sus administraciones marítimas.La reunión formó parte de la gira oficial que realiza Martínez-Acha por Asia, la cual también incluye una visita a <a href="/tag/-/meta/filipinas">Filipinas</a>.Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron temas relacionados con transporte marítimo, logística, infraestructura portuaria, comercio internacional y seguridad de las rutas marítimas.Uno de los acuerdos alcanzados consistió en fortalecer los mecanismos de comunicación entre la <b>Dirección General de Transporte Marítimo</b> de India y la <a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">Autoridad Marítima de Panamá</a> para agilizar la verificación de los <b>Certificados de Competencia</b> emitidos por Panamá, reforzar la seguridad jurídica y prevenir el uso de documentos expedidos por entidades no autorizadas.Las partes también discutieron mecanismos de cooperación técnica en inspecciones marítimas, auditorías, control por el Estado rector del puerto e intercambio de mejores prácticas regulatorias, en línea con los estándares de la <b><a href="/tag/-/meta/omi-organizacion-maritima-internacional">Organización Marítima Internacional</a></b>.En materia de formación, ambos gobiernos plantearon desarrollar programas de intercambio entre academias marítimas, becas para marinos, capacitación de inspectores y seminarios especializados sobre nuevas regulaciones internacionales.La agenda incluyó además temas relacionados con digitalización del sector marítimo, certificados electrónicos, inteligencia artificial, <i>blockchain</i>, ventanillas únicas marítimas y puertos inteligentes.En el ámbito ambiental, Panamá e India manifestaron su interés en intercambiar experiencias sobre <b>combustibles alternativos, eficiencia energética y corredores marítimos verdes</b> para contribuir al proceso de descarbonización del transporte marítimo.Durante la reunión, el canciller panameño invitó a empresas e inversionistas indios a participar en futuros proyectos de infraestructura portuaria y logística en Panamá, incluidas futuras concesiones en ambos océanos y nuevas áreas de desarrollo en <a href="/tag/-/meta/isla-margarita">Isla Margarita</a>.Las autoridades también propusieron crear un diálogo marítimo permanente entre ambos países mediante un grupo técnico de trabajo, consultas anuales y un futuro <b>Foro Marítimo Panamá-India</b>.