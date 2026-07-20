Panamá e India avanzan en acuerdo para fortalecer cooperación marítima

Panamá e India avanzaron este lunes en las conversaciones para negociar un Acuerdo de Transporte Marítimo y un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Marítima, durante una reunión celebrada en Nueva Delhi entre el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el director general de Transporte Marítimo de India, Shyam Jagannathan.

Según informó a través de un comunicado de prensa este lunes 20 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos instrumentos buscan establecer un marco de cooperación para fortalecer la conectividad comercial, facilitar las operaciones de las flotas de ambos países e institucionalizar la cooperación técnica entre sus administraciones marítimas.

La reunión formó parte de la gira oficial que realiza Martínez-Acha por Asia, la cual también incluye una visita a Filipinas.

Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron temas relacionados con transporte marítimo, logística, infraestructura portuaria, comercio internacional y seguridad de las rutas marítimas.

Uno de los acuerdos alcanzados consistió en fortalecer los mecanismos de comunicación entre la Dirección General de Transporte Marítimo de India y la Autoridad Marítima de Panamá para agilizar la verificación de los Certificados de Competencia emitidos por Panamá, reforzar la seguridad jurídica y prevenir el uso de documentos expedidos por entidades no autorizadas.

Las partes también discutieron mecanismos de cooperación técnica en inspecciones marítimas, auditorías, control por el Estado rector del puerto e intercambio de mejores prácticas regulatorias, en línea con los estándares de la Organización Marítima Internacional.

En materia de formación, ambos gobiernos plantearon desarrollar programas de intercambio entre academias marítimas, becas para marinos, capacitación de inspectores y seminarios especializados sobre nuevas regulaciones internacionales.

La agenda incluyó además temas relacionados con digitalización del sector marítimo, certificados electrónicos, inteligencia artificial, blockchain, ventanillas únicas marítimas y puertos inteligentes.

En el ámbito ambiental, Panamá e India manifestaron su interés en intercambiar experiencias sobre combustibles alternativos, eficiencia energética y corredores marítimos verdes para contribuir al proceso de descarbonización del transporte marítimo.

Durante la reunión, el canciller panameño invitó a empresas e inversionistas indios a participar en futuros proyectos de infraestructura portuaria y logística en Panamá, incluidas futuras concesiones en ambos océanos y nuevas áreas de desarrollo en Isla Margarita.

Las autoridades también propusieron crear un diálogo marítimo permanente entre ambos países mediante un grupo técnico de trabajo, consultas anuales y un futuro Foro Marítimo Panamá-India.