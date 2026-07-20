La Asociación de Jugadores de la National Futbol League (NFL) exigió a la directiva de la liga y a los propietarios de las franquicias la sustitución obligatoria del césped sintético por pasto natural en todos los recintos deportivos de Estados Unidos tras la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto según ESPN Deportes. Los jugadores argumentan la reducción de riesgos de lesiones articulares sustentada en los reportes médicos del torneo internacional y la viabilidad técnica demostrada por los propios estadios norteamericanos durante la adaptación de sus terrenos a los estándares exigidos por el organismo rector del fútbol global.

El antecedente de la FIFA como argumento sindical

El reclamo de los futbolistas pertenecientes a la asociación estadounidense responde a la transformación temporal que sufrieron escenarios como el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el AT&T Stadium de Dallas y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, entre otros recintos que debieron reemplazar sus gramillas artificiales por capas de hierba natural para albergar los encuentros de la cita mundialista. Por consiguiente, la representación sindical de los atletas sostuvo que la ejecución de estas modificaciones técnicas en recintos cerrados y de uso múltiple eliminó los argumentos de la liga sobre la imposibilidad logística de mantener pasto natural en óptimas condiciones durante la temporada regular.

Evidencia médica y presión sobre los propietarios