El reclamo de los futbolistas pertenecientes a la asociación estadounidense responde a la transformación temporal que sufrieron escenarios como el <b>MetLife Stadium de Nueva Jersey, el AT&amp;T Stadium de Dallas y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta</b>, entre otros recintos que debieron reemplazar sus gramillas artificiales por capas de hierba natural para albergar los encuentros de la cita mundialista.Por consiguiente, la representación sindical de los atletas sostuvo que la ejecución de estas modificaciones técnicas en recintos cerrados y de uso múltiple eliminó los argumentos de la liga sobre la imposibilidad logística de mantener pasto natural en óptimas condiciones durante la temporada regular.