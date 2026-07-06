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Mundial 2026: Estos son los países que se enfrentan hoy en los octavos de final

Con estos dos partidos, el Mundial entra en una etapa clave donde la presión aumenta y cada jugada puede marcar la historia.
Con estos dos partidos, el Mundial entra en una etapa clave donde la presión aumenta y cada jugada puede marcar la historia. Lavandeira jr / EFE
Por
Deborah Peña
  • 06/07/2026 07:40
Ambos encuentros corresponden a la fase de eliminación directa.

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Este lunes 6 de julio se disputará una jornada decisiva en el Mundial de la FIFA 2026, con dos encuentros correspondientes a los octavos de final.

El día arranca con el enfrentamiento entre la selección de Portugal y la selección de España a las 2:00 p.m. El partido se jugará en el AT&T Stadium de Dallas y reúne a dos equipos con estilos contrastantes.

Más tarde, el anfitrión Estados Unidos se medirá ante la selección de Bélgica en el Lumen Field de Seattle, a las 7.00 p.m. Ambos encuentros corresponden a la fase de eliminación directa, y los ganadores avanzarán a los cuartos de final, mientras que los perdedores quedarán fuera del torneo.

Con estos dos partidos, el Mundial entra en una etapa clave donde la presión aumenta y cada jugada puede marcar la historia.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

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