Mundial 2026: Estos son los países que se enfrentan hoy en los octavos de final

Este lunes 6 de julio se disputará una jornada decisiva en el <b>Mundial de la FIFA 2026</b>, con dos encuentros correspondientes a los octavos de final.El día arranca con el enfrentamiento entre la selección de <b>Portugal </b> y la selección de <b>España a las 2:00 p.m</b>. El partido se jugará en el AT&amp;T Stadium de Dallas y reúne a dos equipos con estilos contrastantes.Más tarde, el anfitrión Estados Unidos se medirá ante la selección de <b>Bélgica </b>en el Lumen Field de Seattle, <b>a las 7.00 p.m</b>. Ambos encuentros corresponden a la fase de eliminación directa, y los ganadores avanzarán a los cuartos de final, mientras que los perdedores quedarán fuera del torneo.Con estos dos partidos, el Mundial entra en una etapa clave donde la presión aumenta y cada jugada puede marcar la historia.