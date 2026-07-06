Mundial 2026: Estos son los países que se enfrentan hoy en los octavos de final

Este lunes 6 de julio se disputará una jornada decisiva en el Mundial de la FIFA 2026, con dos encuentros correspondientes a los octavos de final.

El día arranca con el enfrentamiento entre la selección de Portugal y la selección de España a las 2:00 p.m. El partido se jugará en el AT&T Stadium de Dallas y reúne a dos equipos con estilos contrastantes.

Más tarde, el anfitrión Estados Unidos se medirá ante la selección de Bélgica en el Lumen Field de Seattle, a las 7.00 p.m. Ambos encuentros corresponden a la fase de eliminación directa, y los ganadores avanzarán a los cuartos de final, mientras que los perdedores quedarán fuera del torneo.

Con estos dos partidos, el Mundial entra en una etapa clave donde la presión aumenta y cada jugada puede marcar la historia.