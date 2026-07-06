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Panamá recibe a los rescatistas que apoyaron las labores de emergencia en Venezuela

Durante el recibimiento, las autoridades destacaron el compromiso, la valentía y la vocación de servicio demostrados por el equipo.
Durante el recibimiento, las autoridades destacaron el compromiso, la valentía y la vocación de servicio demostrados por el equipo. Servicio Nacional Aeronaval
Por
Deborah Peña
  • 06/07/2026 06:45
El Sinaproc resaltó que la participación de los rescatistas refleja el espíritu solidario del país y el firme compromiso de salvaguardar la vida, especialmente en situaciones de emergencia.

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Con un emotivo acto de bienvenida, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recibieron al grupo de rescatistas panameños que regresó al paístras participar en las labores de búsqueda y rescate luego de los dos devastadores terremotos que sacudieron a la Venezuela el pasado 24 de junio.

Durante el recibimiento, las autoridades destacaron el compromiso, la valentía y la vocación de servicio demostrados por el equipo, que representó a Panamá en las labores de apoyo y asistencia a la población afectada.

El Sinaproc resaltó que la participación de los rescatistas refleja el espíritu solidario del país y el firme compromiso de salvaguardar la vida, especialmente en situaciones de emergencia.

“Gracias por representar al país con honor”, expresó la institución a través de sus redes sociales, en reconocimiento al trabajo realizado por los rescatistas durante esta misión internacional.

El grupo de panameños partió hacia Venezuela el 26 de junio, mientras que un segundo grupo de rescatistas y ayuda humanitaria viajó el 27 de junio para reforzar las operaciones de rescate en las zonas más afectadas.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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