UEFA califica de “inaudita” la decisión de la FIFA sobre Folarin Balogun

La polémica por la decisión de la FIFA de suspender por un año la sanción impuesta al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, tras la tarjeta roja que recibió en el Mundial 2026, sumó este lunes un nuevo capítulo con el pronunciamiento de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), quién calificó la decisión de la FIFA como “inaudita, incomprensible e injustificable”.

En un comunicado emitido tras conocerse la resolución de la FIFA, que permitió al atacante disputar el partido de octavos de final del Mundial frente a Bélgica en Seattle, el organismo rector del fútbol europeo sostuvo que “el fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son el pilar de una competición justa, honesta y transparente”.

Según dio a conocer la agencia EFE, la UEFA señaló que, aunque algunas normas pueden estar sujetas a interpretación, este caso no lo está, ya que “la suspensión automática de un mínimo de un partido tras recibir una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse ”.

Asimismo, advirtió que cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se puede poner en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada. Añadió que la decisión crea un precedente para el resto del torneo, ya que situaciones similares deberán recibir el mismo tratamiento.

”Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inaudita, incomprensible e injustificable”, concluyó la UEFA.

La controversia surgió luego de que la FIFA dejara sin efecto la suspensión automática de un partido que debía cumplir Balogun tras su expulsión.

La medida ha generado cuestionamientos por parte de diversos sectores, mientras persisten las especulaciones sobre una posible influencia política en la decisión, debido a la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.