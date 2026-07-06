  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 6 de julio

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 30 °C y 33 °C.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 30 °C y 33 °C. Depositphotos
Por
Deborah Peña
  • 06/07/2026 06:09
Para horas de la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

De acuerdo con el boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante la mañana de este lunes 6 de julio se prevén cielos entre dispersos y nublados.

En la vertiente del Caribe se registrarán lluvias aisladas sobre la comarca Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas. Mientras tanto, en el Pacífico se esperan precipitaciones ligeras en Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién.

Para horas de la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica. En el Caribe, las lluvias se concentrarán en Guna Yala, la comarca Ngäbe Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, los aguaceros podrían presentarse en sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, además del golfo de Panamá, Darién, el sur de Veraguas, la península de Azuero y la provincia de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 30 °C y 33 °C.

El IMHPA también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre altos y extremos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que recomienda tomar medidas de protección al exponerse al sol.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo