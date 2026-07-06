Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 6 de julio

De acuerdo con el boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante la mañana de este lunes 6 de julio se prevén cielos entre dispersos y nublados.

En la vertiente del Caribe se registrarán lluvias aisladas sobre la comarca Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas. Mientras tanto, en el Pacífico se esperan precipitaciones ligeras en Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién.

Para horas de la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica. En el Caribe, las lluvias se concentrarán en Guna Yala, la comarca Ngäbe Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, los aguaceros podrían presentarse en sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, además del golfo de Panamá, Darién, el sur de Veraguas, la península de Azuero y la provincia de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 30 °C y 33 °C.

El IMHPA también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre altos y extremos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que recomienda tomar medidas de protección al exponerse al sol.