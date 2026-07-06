Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 6 de julio

De acuerdo con el boletín del I<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">nstituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a>, durante la mañana de este <b>lunes 6 de julio </b>se prevén cielos entre dispersos y nublados. En la vertiente del Caribe se registrarán<b> lluvias aisladas </b>sobre la <b>comarca Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas</b>. Mientras tanto, en el Pacífico se esperan precipitaciones ligeras en Panamá<b> Este, el golfo de Panamá y Darién.</b><b>Para horas de la tarde y la noche</b> aumentará la nubosidad, con <b>aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica</b>. En el Caribe, las lluvias se concentrarán en<b> Guna Yala, la comarca Ngäbe Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.</b>En la vertiente del Pacífico, los aguaceros podrían presentarse en sectores de <b>Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, además del golfo de Panamá, Darién, el sur de Veraguas, la península de Azuero y la provincia de Chiriquí.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre <b>12 °C y 26 °C</b>, mientras que las máximas alcanzarán entre <b>30 °C y 33 °C</b>.El IMHPA también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre <b>altos y extremos</b> durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, <b>por lo que recomienda tomar medidas de protección al exponerse al sol.</b>