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Entre el dolor y la fe: María Corina Machado recuerda en Panamá a víctimas del terremoto en Venezuela

María Corina Machado y el monseñor José Domingo Ulloa.
María Corina Machado y el monseñor José Domingo Ulloa.
Por
Leiny Pérez
  • 06/07/2026 00:00
En una jornada marcada por la fe y la solidaridad, líderes religiosos, políticos y la comunidad venezolana en Panamá se unieron en una misa por las víctimas del terremoto en Venezuela

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La Ciudad de Panamá fue escenario este domingo de una jornada cargada de emotividad, fe y solidaridad con Venezuela, tras el reciente terremoto que ha dejado miles de víctimas y una profunda crisis humanitaria en ese país sudamericano.

En la Catedral Basílica Santa María la Antigua se celebró una misa especial en honor a los fallecidos y damnificados, presidida por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, y que contó con la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado, así como miembros de la comunidad migrante.

Desde temprano, el templo se llenó de fieles, entre ellos numerosos venezolanos residentes en Panamá, quienes encontraron en la eucaristía un espacio de encuentro, duelo y esperanza compartida.

“Venezuela se levantará”

Durante su intervención, María Corina Machado expresó el dolor que atraviesan los venezolanos dentro y fuera del país, marcado por la distancia, la incertidumbre y las consecuencias de la tragedia.

“Hoy es un momento donde nos estamos encontrando los venezolanos en un profundo dolor, pero también en la fe de que Venezuela se levantará. Este dolor nos ha unido en un solo grupo”, afirmó la dirigente opositora.

Machado también agradeció el respaldo del pueblo panameño hacia los migrantes venezolanos, destacando la hospitalidad recibida en medio de la crisis regional.

La líder política aprovechó el encuentro para conectar con la comunidad venezolana en el exilio, en un ambiente de reflexión que se extendió tras la ceremonia religiosa.

Por su parte, monseñor José Domingo Ulloa elevó un mensaje de solidaridad y cercanía hacia los migrantes venezolanos, subrayando el impacto emocional del desarraigo y la importancia del acompañamiento espiritual en tiempos de crisis.

El arzobispo recordó que la Iglesia mantiene su compromiso con las víctimas del sismo y anunció que las colectas realizadas serán canalizadas a través de Cáritas Panamá en coordinación con Cáritas Venezuela, para garantizar ayuda directa a las zonas afectadas. “Venezuela le han podido robar muchas cosas, pero nunca han logrado apagar su esperanza”, expresó Ulloa, quien añadió además que “aquí no hay panameños ni venezolanos, solo hijos del Señor”.

Respuesta internacional y homenaje a rescatistas

Mientras tanto, en Venezuela, el equipo panameño de búsqueda y rescate fue reconocido por su participación en las labores de emergencia tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue quien condecoró a los rescatistas panameños junto a otros equipos internacionales, destacando su labor en las operaciones de búsqueda en zonas afectadas. El contingente panameño participó en labores de localización y rescate en más de 100 edificaciones multifamiliares y residenciales, además de recorridos en áreas severamente impactadas por los sismos.

Las autoridades venezolanas resaltaron el profesionalismo, la entrega y el espíritu humanitario de los equipos internacionales, en una operación donde participaron brigadas de múltiples países. El reconocimiento formó parte de un acto de despedida a los equipos de rescate extranjeros que apoyaron la emergencia, en medio de una de las peores tragedias sísmicas recientes en la región.

De acuerdo a la información oficial, la cifra de personas fallecidas es de 3,342 hasta el momento.

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Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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