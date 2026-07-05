Entre el dolor y la fe: María Corina Machado recuerda en Panamá a víctimas del terremoto en Venezuela

La Ciudad de Panamá fue escenario este domingo de una jornada cargada de emotividad, fe y solidaridad con Venezuela, tras el reciente terremoto que ha dejado miles de víctimas y una profunda crisis humanitaria en ese país sudamericano. En la Catedral Basílica Santa María la Antigua se celebró una misa especial en honor a los fallecidos y damnificados, presidida por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, y que contó con la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado, así como miembros de la comunidad migrante. Desde temprano, el templo se llenó de fieles, entre ellos numerosos venezolanos residentes en Panamá, quienes encontraron en la eucaristía un espacio de encuentro, duelo y esperanza compartida.

“Venezuela se levantará”

Durante su intervención, María Corina Machado expresó el dolor que atraviesan los venezolanos dentro y fuera del país, marcado por la distancia, la incertidumbre y las consecuencias de la tragedia. “Hoy es un momento donde nos estamos encontrando los venezolanos en un profundo dolor, pero también en la fe de que Venezuela se levantará. Este dolor nos ha unido en un solo grupo”, afirmó la dirigente opositora. Machado también agradeció el respaldo del pueblo panameño hacia los migrantes venezolanos, destacando la hospitalidad recibida en medio de la crisis regional. La líder política aprovechó el encuentro para conectar con la comunidad venezolana en el exilio, en un ambiente de reflexión que se extendió tras la ceremonia religiosa. Por su parte, monseñor José Domingo Ulloa elevó un mensaje de solidaridad y cercanía hacia los migrantes venezolanos, subrayando el impacto emocional del desarraigo y la importancia del acompañamiento espiritual en tiempos de crisis. El arzobispo recordó que la Iglesia mantiene su compromiso con las víctimas del sismo y anunció que las colectas realizadas serán canalizadas a través de Cáritas Panamá en coordinación con Cáritas Venezuela, para garantizar ayuda directa a las zonas afectadas. “Venezuela le han podido robar muchas cosas, pero nunca han logrado apagar su esperanza”, expresó Ulloa, quien añadió además que “aquí no hay panameños ni venezolanos, solo hijos del Señor”.

Respuesta internacional y homenaje a rescatistas