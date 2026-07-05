Entre el dolor y la fe: María Corina Machado recuerda en Panamá a víctimas del terremoto en Venezuela

La Ciudad de Panamá fue escenario este domingo de una jornada cargada de emotividad, fe y solidaridad con Venezuela, tras el reciente terremoto que ha dejado miles de víctimas y una profunda crisis humanitaria en ese país sudamericano.En la Catedral Basílica Santa María la Antigua se celebró una misa especial en honor a los fallecidos y damnificados, presidida por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, y que contó con la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado, así como miembros de la comunidad migrante.Desde temprano, el templo se llenó de fieles, entre ellos numerosos venezolanos residentes en Panamá, quienes encontraron en la eucaristía un espacio de encuentro, duelo y esperanza compartida.