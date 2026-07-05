Octavos de final: Noruega se impone ante Brasil y lográ llegar a cuartos de final

Sin embargo, Bruno Guimarães no pudo convertir desde los once pasos. El arquero Ørjan Nyland adivinó la trayectoria del disparo y evitó el gol brasileño con una destacada atajada.Durante el resto de la primera mitad, Noruega dominó la posesión del balón, superando el 60%, y generó las opciones más claras. Incluso llegó a marcar por medio de Martin Ødegaard, pero la anotación fue anulada por posición adelantada.Brasil respondió con intentos de Matheus Cunha y Gabriel Martinelli, aunque sin la contundencia necesaria para romper el empate.