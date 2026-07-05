La epidemia de la soledad: el vacío invisible en una sociedad hiperconectada

'Me siento solo todo el tiempo. Trabajo remoto, estudio de forma semipresencial y hablo con gente por chat, pero al final del día apago la computadora y la casa se siente vacía. Tengo cientos de contactos y cero personas con las que realmente contar'.Alejandro, de 24 años, vive en la capital mientras su familia reside en el interior del país. Aunque su rutina está marcada por la hiperconexión digital, asegura que la sensación de soledad se ha vuelto constante.Su historia refleja una tendencia global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la desconexión social —entendida como la falta de relaciones significativas o de apoyo emocional— se ha convertido en una amenaza para la salud pública.Según la OMS, casi una de cada seis personas en el mundo se siente sola, una cifra que aumenta entre adolescentes y adultos jóvenes. El organismo advierte que la soledad y el aislamiento social no solo afectan el bienestar emocional, sino que pueden ser letales: entre 2014 y 2019 se asociaron a más de 871.000 muertes anuales, lo que equivale a unas 100 muertes por hora.El informe de la Comisión sobre Conexión Social señala que la salud social es tan importante como la salud física y mental, ya que las relaciones humanas influyen en el cerebro, las emociones y la calidad de vida desde la infancia.La psicóloga clínica Leidy Martínez explica que antes de hablar de una epidemia de soledad es importante hacer una distinción entre estar solo y sentirse solo.'Estar solo significa encontrarse físicamente sin compañía; sentirse solo implica experimentar una desconexión emocional, incluso cuando estamos rodeados de personas. Tampoco debemos asociar automáticamente la soledad con la depresión, ya que un diagnóstico solo puede realizarlo un profesional tras una evaluación', señala.Añade que la soledad también puede ser positiva cuando es elegida, ya que favorece el autoconocimiento, la regulación emocional y la reflexión personal. Sin embargo, cuando se vuelve prolongada, no deseada y empieza a afectar la calidad de vida, requiere atención.