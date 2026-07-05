Reforma restringe acceso a la compra de viviendas

Con el desempleo a dos dígitos, el mandatario José Raúl Mulino planteó el pasado 1 de julio el plan “Panama Pa’ Ti”, que generaría 80 mil empleos y se apalancaría en el sector de la construcción. Sin embargo, un importante indicador muestra que este sector tiene una fuerte caída y economistas advierten de visos recesivos y un efecto ‘trazador’ en la economía.

Se trata de los préstamos nuevos del sistema bancario nacional publicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

De enero a mayo de 2026 la solicitud de nuevos préstamos cayó en 7% respecto al mismo periodo del 2025, lo que implica que se redujeron los préstamos en $784 millones.

Se colocaron créditos por el orden de $10 mil 290 millones en los primeros cinco meses del año, mientras que en este mismo intervalo del año pasado fueron $11 mil 73 millones.

De este total los segmentos de hipotecas y construcción tuvieron una reducción en -20% y -24%, respectivamente.

¿Por qué es importante mirar los nuevos créditos y no los saldos? Diversos economistas coinciden en que los préstamos nuevos no son solicitados porque no hay nuevas inversiones y es el mejor termómetro de la economía.

“El indicador de los préstamos nuevos es muy importante que refleja la confianza, la seguridad de los sectores y esa intermediación entre banca y sectores económicos”, comento Luis Alberto Morán Aizpurúa, doctor en economía.

Del gran total mencionado el segmento de nuevas hipotecas pasó de $723 millones de enero a mayo de 2025 a $579 millones en el año en curso, mientras que se solicitaron créditos para la construcción por el orden de $835 millones mientras que en el periodo analizado del año en curso se prestaron $631 millones.

Coincide con que la administración Mulino eliminó el Fondo Solidario de Vivienda, un bono de $10,000 que funcionaba como un abono inicial no reembolsable para las casas con un precio de hasta $70,000 y familias con un ingreso de hasta $2,000.

De igual manera se modificó la Ley de Interés preferencial que mantenía una tasa fija hasta por 10 años para las nuevas viviendas de hasta $80,000 Aunque se amplió el precio de las viviendas beneficiadas hasta $120,000, el alivio financiero se redujo en el tiempo. En la práctica, el comprador puede enfrentar una cuota más alta antes y máyor incertidumbre sobre su pago futuro y una evaluación bancaria más estricta, acciones que según diversos analistas económicos, como Morán, Víctor Hugo Herrera Ballesteros y Raúl Moreira incidieron en la baja de los financiamientos al sector.

“La construcción es un sector trazador, que tiene mucho encadenamiento con otras actividades, en general, cuando uno quiere saber de primera mano cómo anda la situación económica del país, basta darle una ojeada al sector de la construcción”, expresó el profesor de economía, Herrera Ballesteros.

Añadió que el indicador puede demostrar que el parque inmobiliario no se ha vendido porque asumir nuevos créditos para construir nuevas viviendas implica que tienen que venderse las que están.

“Puede estar demostrandode que la situación económica ha entrado en una posible fase contractiva o al menos una desaceleración al caer en una tasa negativa en muy corto plazo entre 2025 y 2026 y tiene visos recesivos. Esto sí sí es preocupante porque implica que la actividad económica se está ralentizando”, añadió Herrera.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) comunicó que la actividad todavía se mantiene significativamente por debajo de los niveles registrados en 2023, según un pronunciamiento del mes de mayo.

En vista de la promesa del gobernante Mulino el pasado 1 de julio, de que alcanzaría la meta de los 80 mil nuevos empleos con el motor de la construcción, La Estrella de Panamá le consultó al Ministerio de Economía y Finanzas con qué acciones concretas se revertiría la tendencia de caída en los préstamos nuevos de construcción e hipotecas, pero no hubo respuesta.

Para el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Raúl Moreira, además de estos subisidios retirados que provocan que a las familias jóvenes les sea más costoso adquirir su vivienda, el otro factor es el nivel de desempleo con una tasa de 10.4%, aunado a las forma de las nuevas contrataciones.

De los 141,595 contratos de trabajo registrados en el Ministerio de Traabajo y Desarrollo Laboral de enero a mayo de 2026, y que reporta el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el 77% o 108,968 son definidos y de “obras determinadas”.

Este tipo de vinculaciones son los que reportan mayor crecimiento mientras que los contratos “indefinidos” que permiten estabilidad laboral para acceder a una hipoteca estan rezagados.

“Los expertos en asuntos laborales están señalando que se están renovando de forma constante los contratos por tiempo definido, lo cual es ilegal, pero la ministra dijo que esto se podía hacer y eso limita la capacidad de las personas que están siendo contratadas bajo este esquema”, precisó Moreira.

La disminución de los préstamos va de la mano con la economía, recordó Morán Aizpurúa y explicó que a pesar de que la economía está crecendo a un ritmo de 4% por la actividad logística, los puertos y el Canal y otras actividades que tienen que ver con el sector internacional, otras como la agropecuaria, la construcción

El sector inmobiliario eh sobre todo en el caso de las viviendas de interés social eh depende mucho de este tipo de ayuda, victor