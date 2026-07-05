Moody’s Ratings advierte riesgos fiscales y geopolíticos en América Latina

América Latina y el Caribe durante el periodo 2026–2027 mantendrá una perspectiva soberana estable, ya que su recuperación económica estará impulsada por reformas y el acceso a los mercados de deuda por parte de países con calificaciones más bajas, que coinciden con un escenario de débil dinamismo fiscal, lento crecimiento y elevados costos de financiamiento en las principales economías con grado de inversión.

Estas fueron las principales conclusiones de un análisis hecho por Moody’s Ratings sobre las perspectivas crediticias estable para América Latina y el Caribe para 2026-2027.

El análisis advierte que los cambios electorales pondrán a prueba la capacidad de los gobiernos para restablecer la seguridad y avanzar en reformas fiscales. Además, los realineamientos geopolíticos —como la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la creciente integración comercial con China y las políticas migratorias de EE. UU.— representan tanto riesgos como oportunidades para la región.

En materia de crecimiento, Moody’s Ratings estima que el PIB real latinoamericano se expandirá 2.5% en 2026 y 3% en 2027, cifras inferiores a la mediana de los mercados emergentes (3.4% y 3.7%, respectivamente).

Las limitaciones estructurales en inversión y productividad continúan frenando el desempeño regional, mientras que los retrasos en los ciclos de flexibilización monetaria mantienen restrictivas las condiciones de crédito.

Respecto a la deuda, la calificadora subraya que los avances desiguales en la consolidación fiscal mantienen elevada la carga en países como México, Brasil y Colombia, donde los altos costos de financiamiento incrementan las exigencias para estabilizar las cuentas públicas. Aunque los gobiernos buscan profundizar los mercados en moneda local, estos siguen siendo más costosos en términos nominales.

El informe también destaca los riesgos de seguridad y polarización política. El auge de movimientos antisistema ha impulsado un giro hacia la derecha en varios países, mientras que el crimen organizado, vinculado principalmente al tráfico de cocaína, agrava las dificultades de gobernanza. Las declaraciones de estados de emergencia han fortalecido los resultados en seguridad, pero a costa de debilitar los contrapesos institucionales.

En el plano internacional, Moody’s Ratings prevé que México mantenga acceso preferencial al comercio con EE.UU. bajo el T-MEC, aunque persiste la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo. El aumento de importaciones desde China limita la competitividad industrial y concentra las exportaciones de commodities hacia ese mercado. Por su parte, las remesas hacia Centroamérica se mantienen sólidas pese a las políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos.