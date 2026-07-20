Naufragio en Guyana: investigan fallas y lista de pasajeros

El Gobierno de Guyana dijo este lunes 20 de julio que inició una investigación a gran escala sobre la tragedia del ferry ocurrida el domingo 19 de julio en la costa norte del país y que deja a varias decenas de personas aún desaparecidas.

El ministro de Obras Públicas guyanés, Juan Edghill, indicó que dos buques de la compañía petrolera ExxonMobil ayudarán a examinar la zona y el barco hundido una vez que haya sido localizado.

Todavía existe incertidumbre sobre cuántas personas iban a bordo del ferry MV Barima, que transportaba personas y carga, y que naufragó a 11 kilómetros de la costa de Guyana.

Edghill dijo que se han encontrado “importantes discrepancias” en la documentación de los pasajeros del ferry.

Según un expediente publicado en la noche del domingo, 116 personas compraron boletos mediante un servicio en línea y móvil.

Preliminarmente, en la embarcación viajaban 116 pasajeros y 17 tripulantes, según confirmó a EFE el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés), Omar Khan.

Sin embargo, el ministro Edghill dijo que esa cifra podría ser mucho mayor.

Las autoridades informaron que dos miembros de la tripulación, que fueron rescatados, dieron positivo por consumo de cannabis y permanecen bajo arresto.

De igual modo, todo el equipo de gestión responsable de la carga, el despacho y la administración general del ferry ha sido apartado de sus funciones.

“Cuando se establezca negligencia, mala conducta o un acto delictivo, los responsables enfrentarán todo el peso de la ley”, dijo el primer ministro de Guyana, Mark Philips, a los medios el domingo por la noche.

Hasta el domingo, las autoridades habían confirmado la recuperación de dos cuerpos, y el gobierno informó que unas 67 personas fueron rescatadas y localizadas.

“A pesar de que se nos entregó un manifiesto oficial, las personas que fueron rescatadas no figuraban en el manifiesto; eso es una acción criminal”, declaró Edghill a la prensa anoche.

“Estoy indignado, porque esto está comprometiendo toda la operación de búsqueda y rescate para que podamos determinar lo que realmente está sucediendo”, lamentó.

Mientras tanto, muchas personas, entre ellas, Mu’mina Wilson, siguen esperando noticias sobre familiares que viajaban en la embarcación.

Wilson, específicamente, andaba incomunicada de su esposo, Delon, un minero.

“Su nombre está en la lista”, dijo la mujer. “Solo estamos manteniendo la calma y esperando”, agregó.