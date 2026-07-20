Naufragio en Guyana: investigan fallas y lista de pasajeros

El<b> Gobierno de Guyana </b>dijo este lunes 20 de julio que inició una investigación a gran escala sobre <b>la tragedia del ferry</b> ocurrida el domingo 19 de julio en la costa norte del país y que deja a<b> varias decenas de personas aún desaparecidas</b>.El ministro de Obras Públicas guyanés, <b>Juan Edghill</b>, indicó que dos buques de la compañía petrolera <b>ExxonMobil</b> ayudarán a examinar la zona y el barco hundido una vez que haya sido localizado.Todavía existe incertidumbre sobre cuántas personas iban a bordo del ferry <b>MV Barima</b>, que transportaba personas y carga, y que naufragó a <b>11 kilómetros</b> de la costa de Guyana.Edghill dijo que se han encontrado<i> 'importantes discrepancias' </i>en la documentación de los pasajeros del ferry.Según un expediente publicado en la noche del domingo, 116 personas compraron boletos mediante un servicio en línea y móvil.Preliminarmente, en la embarcación viajaban<b> 116 pasajeros y 17 tripulantes</b>, según confirmó a<b> EFE </b>el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés), <b>Omar Khan</b>.Sin embargo, el ministro Edghill dijo que esa cifra podría ser mucho mayor.Las autoridades informaron que dos miembros de la tripulación, que fueron rescatados, dieron positivo por consumo de cannabis y permanecen bajo arresto.De igual modo, todo el equipo de gestión responsable de la carga, el despacho y la administración general del ferry ha sido apartado de sus funciones.<i>'Cuando se establezca negligencia, mala conducta o un acto delictivo, los responsables enfrentarán todo el peso de la ley'</i>, dijo el primer ministro de Guyana, <b>Mark Philips</b>, a los medios el domingo por la noche.Hasta el domingo, las autoridades habían confirmado la recuperación de <b>dos cuerpos</b>, y el gobierno informó que unas <b>67 personas fueron rescatadas</b> y localizadas.<i>'A pesar de que se nos entregó un manifiesto oficial, las personas que fueron rescatadas no figuraban en el manifiesto; eso es una acción criminal'</i>, declaró Edghill a la prensa anoche.<i>'Estoy indignado, porque esto está comprometiendo toda la operación de búsqueda y rescate para que podamos determinar lo que realmente está sucediendo'</i>, lamentó.Mientras tanto, muchas personas, entre ellas, <b>Mu’mina Wilson</b>, siguen esperando noticias sobre familiares que viajaban en la embarcación.Wilson, específicamente, andaba incomunicada de su esposo, <b>Delon</b>, un minero.<i>'Su nombre está en la lista'</i>, dijo la mujer. <i>'Solo estamos manteniendo la calma y esperando'</i>, agregó.