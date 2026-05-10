Desembarcan a 46 personas del crucero afectado por hantavirus: OMS espera evacuar a todos antes del lunes

El crucero MV Hondius, envuelto en un brote de hantavirus que ha generado alarma internacional, continúa su proceso de evacuación en Tenerife, España.

Hasta el momento, 46 personas han desembarcado de la embarcación, según confirmó Diana Rojas Álvarez, responsable de operaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante una rueda de prensa realizada este domingo, Álvarez explicó que las labores de desembarque seguirán hasta el atardecer y se retomarán mañana por la mañana, con el objetivo de evacuar a todos los pasajeros y tripulantes antes de la noche del lunes.

En el barco viajaban un total de 146 personas entre pasajeros y tripulación cuando arribó a Tenerife. Entre los evacuados hay ciudadanos de España, Francia, Canadá y los Países Bajos.

Tras completar el desembarque, el MV Hondius zarpará rumbo a su “puerto de origen” en los Países Bajos. La embarcación viajará únicamente con una tripulación reducida de 30 personas y un equipo médico especializado, indicó la OMS.

La situación ha mantenido en alerta a las autoridades sanitarias internacionales debido al temor de posibles contagios relacionados con el hantavirus, una enfermedad viral que puede provocar complicaciones respiratorias graves y que, en algunos casos, resulta mortal.

Durante la misma comparecencia, Maria Van Kerkhove, directora del Departamento de Gestión de Amenazas Epidémicas y Pandémicas de la OMS, destacó la coordinación internacional desplegada para atender la emergencia.

“La coordinación entre la OMS, España y otros países ha sido increíble”, afirmó Van Kerkhove, resaltando el trabajo conjunto para garantizar la seguridad de los pasajeros y contener cualquier posible riesgo sanitario.

El caso del MV Hondius ha captado la atención mundial en medio de la creciente preocupación por enfermedades infecciosas en espacios cerrados como cruceros, donde los virus pueden propagarse rápidamente.