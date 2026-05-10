Hungría inicia una nueva era política tras la histórica victoria de Péter Magyar

El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, llega al poder con una ambiciosa agenda de reformas tras la histórica victoria de su partido, Tisza, en las elecciones del pasado 12 de abril.

Con una mayoría parlamentaria de dos tercios, el líder de 45 años promete un “cambio de sistema” que busca revertir más de una década de dominio político de Viktor Orbán.

Uno de los momentos que simbolizó su campaña se volvió viral en el país: durante un mitin, Magyar saludó irónicamente a periodistas de un medio cercano al Kremlin y les dio la bienvenida a la “libertad y al cambio de gobierno”, provocando aplausos y cánticos contra Rusia.

El episodio ocurrió en medio de la polémica por la difusión de una conversación telefónica entre Orbán y el presidente ruso Vladimir Putin, considerada por sus críticos como excesivamente complaciente.

El nuevo gabinete juró el cargo ayer, 9 de mayo en el Parlamento húngaro, donde volvió a ondear la bandera de la Unión Europea por primera vez en doce años, gesto simbólico del giro político que promete el nuevo Ejecutivo.

Un gabinete heterogéneo y polémico

El equipo ministerial de Magyar combina perfiles técnicos, militares y diplomáticos.

La canciller será Anita Orbán, experta en energía y antigua integrante del ala proeuropea del partido Fidesz. El Ministerio de Economía quedará en manos de un exdirectivo de Shell, mientras que Defensa será dirigido por el exjefe del Estado Mayor Romulusz Ruszin-Szendi, considerado enemigo del gobierno anterior por su postura proucraniana.

No obstante, uno de los nombramientos más controvertidos es el del nuevo ministro de Justicia, Marton Mellethei-Barna, cuñado del primer ministro. Magyar defendió la designación alegando méritos profesionales, pese a las críticas por posible nepotismo.

Desmontar el legado de Orbán

La prioridad interna del nuevo gobierno será desmantelar el sistema político construido durante los últimos doce años. Magyar anunció la creación de una agencia anticorrupción y otra encargada de recuperar fondos públicos presuntamente desviados hacia aliados del antiguo gobierno. También prometió cerrar medios de comunicación leales a Orbán y establecer un nuevo modelo de prensa independiente.

Sin embargo, el proceso podría enfrentar obstáculos institucionales. Figuras clave del aparato estatal, incluido el presidente Tamas Sulyok, el fiscal general y altos funcionarios judiciales, podrían ralentizar las reformas si deciden permanecer en sus cargos.

Giro hacia Europa y la OTAN

En política exterior, Magyar busca restablecer la confianza con la OTAN y la Unión Europea, así como desbloquear los fondos comunitarios congelados para Hungría. Este objetivo es crucial en un contexto de crisis económica y déficit presupuestario cercano al 6 %.

El nuevo gobierno húngaro inicia así una etapa marcada por promesas de reformas profundas, tensiones diplomáticas potenciales y el desafío de transformar un sistema político consolidado durante más de una década.