Escalada de tensión en el Golfo Pérsico: la tregua en Oriente Medio vuelve a tambalear

La frágil tregua entre Irán y Estados Unidos volvió a tambalear este domingo tras una jornada marcada por incidentes militares en el Golfo Pérsico, denuncias de ataques con drones y el envío de la respuesta iraní a la última propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

El día comenzó con un reporte de la agencia británica UKMTO sobre un incidente marítimo a 23 millas náuticas al noreste de Doha. Según el informe, el capitán de un buque comunicó que la embarcación fue alcanzada por un proyectil desconocido que provocó un pequeño incendio, posteriormente controlado sin víctimas.

Poco después, Catar denunció un ataque con dron contra un buque de carga comercial que navegaba de Abu Dabi a Doha.

El Ministerio de Defensa catarí confirmó que el incidente ocurrió en aguas territoriales, cerca del puerto de Mesaieed, sin identificar al responsable ni la bandera del barco. Mientras que medios iraníes sostuvieron que la embarcación navegaba con bandera estadounidense y transportaba granos, pero Washington no reaccionó de inmediato.

Kuwait y Emiratos denuncian ataques

En paralelo, Kuwait informó que sus fuerzas armadas actuaron contra varios drones hostiles detectados en su espacio aéreo, en el primer incidente de este tipo desde la tregua alcanzada el mes pasado.

Las autoridades no atribuyeron el ataque a un actor específico, aunque señalaron que milicias chiíes proiraníes en Irak han atacado anteriormente al país durante la guerra.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos aseguró que sus sistemas de defensa interceptaron con éxito dos drones lanzados desde Irán.

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, el país ha interceptado 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y más de 2.200 drones, ataques que han dejado doce víctimas mortales, incluidos dos militares.

La guerra comenzó tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocó la respuesta de Teherán en toda la región del Golfo.

Teherán responde a la propuesta de Washington

En medio de esta escalada, la agencia estatal IRNA informó que Irán envió su respuesta a la última propuesta estadounidense para lograr un acuerdo definitivo de paz. El mensaje fue remitido a través de Pakistán, que actúa como mediador.

Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, Teherán propone que la primera fase de las negociaciones se centre en el fin del conflicto regional.

La República Islámica insiste en priorizar un acuerdo de paz y el levantamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz, dejando para etapas posteriores cualquier discusión sobre su programa nuclear.

Irán y Estados Unidos acordaron una tregua el 8 de abril tras 39 días de enfrentamientos, y mantuvieron reuniones de alto nivel en Islamabad a mediados de ese mes. Sin embargo, no lograron un consenso para reanudar las conversaciones formales.

Pese a ello, ambas partes continúan intercambiando mensajes y propuestas, mientras la violencia intermitente en el Golfo pone en duda la estabilidad de la tregua y evidencia la fragilidad del proceso diplomático.