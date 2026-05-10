Escalada de tensión en el Golfo Pérsico: la tregua en Oriente Medio vuelve a tambalear

<b>La frágil tregua entre <a href="/tag/-/meta/iran">Irán </a>y <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a> volvió a tambalear este domingo </b>tras una jornada marcada por incidentes militares en el Golfo Pérsico, denuncias de ataques con drones y el envío de la respuesta iraní a la última propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.El día comenzó con un reporte de la agencia británica UKMTO sobre <b>un incidente marítimo a 23 millas náuticas al noreste de Doha</b>. Según el informe, el capitán de un buque comunicó que <b>la embarcación fue alcanzada por un proyectil desconocido que provocó un pequeño incendio, posteriormente controlado sin víctimas</b>.Poco después, Catar denunció un ataque con dron contra un buque de carga comercial que navegaba de Abu Dabi a Doha. El Ministerio de Defensa catarí confirmó que <b>el incidente ocurrió en aguas territoriales, cerca del puerto de Mesaieed, sin identificar al responsable ni la bandera del barco</b>. Mientras que medios iraníes sostuvieron que <b>la embarcación navegaba con bandera estadounidense y transportaba granos, pero Washington no reaccionó de inmediato</b>.<b>Kuwait y Emiratos denuncian ataques</b><br />En paralelo, Kuwait informó que sus fuerzas armadas actuaron contra varios drones hostiles detectados en su espacio aéreo, en el primer incidente de este tipo desde la tregua alcanzada el mes pasado. <b>Las autoridades no atribuyeron el ataque a un actor específico, aunque señalaron que milicias chiíes proiraníes en Irak han atacado anteriormente al país durante la guerra</b>.Por su parte, <b>Emiratos Árabes Unidos aseguró que sus sistemas de defensa interceptaron con éxito dos drones lanzados desde Irán</b>. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, el país ha interceptado 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y más de 2.200 drones, ataques que han dejado doce víctimas mortales, incluidos dos militares.La guerra comenzó tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocó la respuesta de Teherán en toda la región del Golfo.<b>Teherán responde a la propuesta de Washington</b><br />En medio de esta escalada, la agencia estatal IRNA informó que Irán envió su respuesta a la última propuesta estadounidense para lograr un acuerdo definitivo de paz. El mensaje fue remitido a través de Pakistán, que actúa como mediador.Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, <b>Ismail Bagaei</b>, Teherán propone que la primera fase de las negociaciones se centre en el fin del conflicto regional. La República Islámica insiste en <b>priorizar un acuerdo de paz y el levantamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz, dejando para etapas posteriores cualquier discusión sobre su programa nuclear</b>.Irán y Estados Unidos acordaron una tregua el 8 de abril tras 39 días de enfrentamientos, y mantuvieron reuniones de alto nivel en Islamabad a mediados de ese mes. Sin embargo, no lograron un consenso para reanudar las conversaciones formales.Pese a ello, ambas partes continúan intercambiando mensajes y propuestas, mientras la violencia intermitente en el Golfo pone en duda la estabilidad de la tregua y evidencia la fragilidad del proceso diplomático.