‘La Casa de los Espíritus’: una adaptación ambiciosa que busca honrar el clásico de Isabel Allende

La casa de los espíritus – la primera novela de la escritora chilena Isabel Allende – estrenó recientemente su adaptación al ámbito de la serie televisiva de la mano de la plataforma audiovisual Amazon Prime Video. La producción de ocho capítulos recibió, a partes iguales, tanto elogios como críticas de periodistas y medios de comunicación de Hispanoamérica. La serie estrenó el pasado 29 de abril y finalizará su emisión este próximo miércoles 13 de mayo. Basada en el éxito literario que catapultó al éxito a una de las escritoras más conocidas y aclamadas del panorama literario en español, la trama se adentra en una historia con tintes de retrospección y fantasía que comprende un periodo de medio siglo, y que se centra en tres generaciones de mujeres: las de Clara, Blanca y Alba. Las tres protagonistas – pertenecientes a la familia Trueba - de esta adaptación de ‘La Casa de los Espíritus’ viven bajo el yugo social que forma parte del contexto de opresión y conservadurismo que impera en la América del Sur del siglo pasado. Para poder contar esta historia, el equipo creativo de la adaptación televisiva – no solo integrado por Allende sino por otras personalidades como Eva Longoria, Courtney Saladino, Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood – decidió conformar un equipo de actores que acompañan al televidente a recorrer esta historia. El elenco de intérpretes está encabezado por Alfonso Herrera (Esteban Trueba), Nicole Wallace y Dolores Fonzi (en las nuevas etapas de Clara del Valle). El reparto lo completan Fernanda Castillo, Aline Küppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola, Rochi Hernández, Juan Pablo Raba, Pablo Macaya y Nicolás Contreras.

La complejidad de una adaptación televisiva

El crítico barcelonés Pere Solá Gimferrer del diario La Vanguardia destacó que si bien la serie hace un esfuerzo notable por mantener el realismo mágico – presente en otras obras de este género como ‘Como agua para chocolate’ y ‘Cien años de soledad’ – propio de ‘La casa de los espíritus’, algunas partes se pueden sentir demasiado condensadas. “Alfonso Herrera (Sense8) y Nicole Wallace (Culpa Nuestra) están al frente de una producción que depende tanto de la dirección artística como de la habilidad de capturar la voz de Allende y la forma en la que fluyen los acontecimientos, las desgracias, el romanticismo y aquello que parece inevitable. Hay una búsqueda de cierta identidad narrativa y visual, con el uso de la narradora y una fotografía con mucha luz que le da un tono casi onírico al entorno... ¿pero es suficiente?”, se preguntó el periodista. Solá Gimferrer consideró que ‘La Casa de los Espíritus’ adolece de la profundización del relato que muestra Allende en su novela. “La casa de los espíritus, en cambio, parece conformarse con ser un melodrama accesible y menor, con más ganas de emular la televisión de siempre que de reformularla para honrar un clásico de la literatura hispanoamericana”, ponderó La Vanguardia. En cambio, José Madrid del diario digital El Confidencial hizo hincapié en la complejidad y el reto que supone realizar adaptaciones televisivas de libros que contienen elementos que, en el lenguaje audiovisual, deben ser puestos en resumen a diferencia de la profundidad y la descripción que pueden caber en un libro. Madrid además avisa: no esperen encontrarse con una telenovela de lujo, sino con una serie literaria.

Los atributos de la serie

En tanto, varias cosas que elogia Madrid de la serie es la escogencia del talento – con actores de renombre como Eduard Fernández o Maribel Verdú – o la voz en off de ese narrador omnisciente que narra al espectador lo que está pasando con una prosa similar a la primera novela de Allende. Además, valora la presencia de elementos sobrenaturales – un aspecto fiel al realismo mágico – como la presencia de un dolor que pervive por generaciones y que atraviesa la vida de las protagonistas en una producción cuya historia enarbola el feminismo ante las injusticias del patriarcado que se deja sentir en el contexto en el que está situado la serie. La serie ‘La Casa de los Espíritus’ también es un homenaje a la riqueza y recursividad del idioma español y a la canción latinoamericana. Esto se deja ver en la adaptación musical de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, del tema de la intérprete chilena Violeta Parra ‘Qué he sacado con quererte’. Por su parte, la periodista especializada en cine del portal estadounidense RogerEbert.com Lucy Baugher consideró que la serie es ‘auténtica’ y ‘cercana’ al público, al tiempo que le hace justicia en términos audiovisuales a ‘La casa de los espíritus’, recordando que una anterior adaptación cinematográfica de Hollywood en 1993 – que tuvo entre otros actores a Meryl Streep – falló en ofrecer una versión anglosajona de un relato puramente latinoamericano. “Narrada en español y con un elenco proveniente tanto de América Latina como de España, la serie se siente auténtica, cercana y, sí, mágica desde sus primeros momentos. Sus exuberantes escenarios, paisajes amplios e interiores coloridos son visualmente impactantes y narrativamente significativos, intercalados con representaciones de la agitación política poscolonial que marcó a América del Sur. Las productoras Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood abrazan con entusiasmo los temas de amor, memoria y justicia presentes en la obra de Allende, incluso mientras se adentran sin titubeos en algunas de las subtramas más oscuras de la novela. No es una adaptación perfecta ni mucho menos, pero esta versión de ‘La Casa de los Espíritus’ es un intento notablemente ambicioso y perseverante”, consideró. Seguidamente, Baugher hizo notar que los lectores de Allende probablemente se sentirán desconcertados porque ‘La Casa de los Espíritus’ realiza algunos cambios significativos respecto al material original, eliminando por completo a un miembro importante de la familia Trueba, suavizando algunos de los elementos políticos más evidentes de la historia en sus primeros episodios y modificando varios detalles clave del final de la novela. “Aun así, el drama permanece notablemente fiel al espíritu de la obra de Isabel Allende, profundizando en temas como el destino, la clase social, la memoria, la resiliencia y la esperanza mientras teje un relato de agitación política y personal a lo largo de varias generaciones”, concluyó.