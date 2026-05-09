‘La Casa de los Espíritus’: una adaptación ambiciosa que busca honrar el clásico de Isabel Allende

En tanto, varias cosas que elogia Madrid de la serie es la escogencia del talento – con actores de renombre como Eduard Fernández o Maribel Verdú – o la voz en<i> off </i>de ese narrador omnisciente que narra al espectador lo que está pasando con una prosa similar a la primera novela de Allende. Además, valora la presencia de elementos sobrenaturales – un aspecto fiel al realismo mágico – como la presencia de un dolor que pervive por generaciones y que atraviesa la vida de las protagonistas en una producción cuya historia enarbola el feminismo ante las injusticias del patriarcado que se deja sentir en el contexto en el que está situado la serie.La serie ‘La Casa de los Espíritus’ también es un homenaje a la riqueza y recursividad del idioma español y a la canción latinoamericana. Esto se deja ver en la adaptación musical de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, del tema de la intérprete chilena Violeta Parra ‘Qué he sacado con quererte’.Por su parte, la periodista especializada en cine del portal estadounidense RogerEbert.com Lucy Baugher consideró que la serie es ‘auténtica’ y ‘cercana’ al público, al tiempo que le hace justicia en términos audiovisuales a ‘La casa de los espíritus’, recordando que una anterior adaptación cinematográfica de Hollywood en 1993 – que tuvo entre otros actores a Meryl Streep – falló en ofrecer una versión anglosajona de un relato puramente latinoamericano.'Narrada en español y con un elenco proveniente tanto de América Latina como de España, la serie se siente auténtica, cercana y, sí, mágica desde sus primeros momentos. Sus exuberantes escenarios, paisajes amplios e interiores coloridos son visualmente impactantes y narrativamente significativos, intercalados con representaciones de la agitación política poscolonial que marcó a América del Sur. Las productoras Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood abrazan con entusiasmo los temas de amor, memoria y justicia presentes en la obra de Allende, incluso mientras se adentran sin titubeos en algunas de las subtramas más oscuras de la novela. No es una adaptación perfecta ni mucho menos, pero esta versión de ‘La Casa de los Espíritus’ es un intento notablemente ambicioso y perseverante', consideró.Seguidamente, Baugher hizo notar que los lectores de Allende probablemente se sentirán desconcertados porque ‘La Casa de los Espíritus’ realiza algunos cambios significativos respecto al material original, eliminando por completo a un miembro importante de la familia Trueba, suavizando algunos de los elementos políticos más evidentes de la historia en sus primeros episodios y modificando varios detalles clave del final de la novela. 'Aun así, el drama permanece notablemente fiel al espíritu de la obra de Isabel Allende, profundizando en temas como el destino, la clase social, la memoria, la resiliencia y la esperanza mientras teje un relato de agitación política y personal a lo largo de varias generaciones', concluyó.