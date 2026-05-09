Candidatos desembolsaron $5.5 millones en siete días

A solo días de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, el flujo de dinero en las campañas políticas alcanzó su punto más alto. En apenas una semana, candidatos presidenciales, diputados y alcaldes movieron más de $5,5 millones en gastos electorales, según datos revelados por la plataforma La ruta de la plata, impulsada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

La información muestra que entre el 29 de abril y el 5 de mayo se realizaron 2.713 transacciones por un total de $5 millones 526 mil 115 con 20 centésimos, convirtiéndose en el periodo de mayor desembolso de toda la contienda electoral.

Con esta herramienta digital, la organización busca abrir una ventana al financiamiento privado de las campañas y permitir que la ciudadanía conozca no solo cuánto dinero se gastó, sino también cuándo entró, en qué se utilizó y cuáles fueron las prioridades de inversión de los candidatos, desde publicidad hasta logística y eventos políticos.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, presentó oficialmente la plataforma La ruta de la plata, una iniciativa que sistematiza y hace accesible la información financiera de las campañas electorales de 2024.

De acuerdo con los datos recopilados por la plataforma, solo en la última semana de campaña electoral se registró un gasto masivo superior a los $5 millones. En total, los candidatos reportaron $5 millones 526 mil 115 con 20 centésimos distribuidos en 2.713 transacciones, marcando el pico más alto de todo el proceso electoral.

A través de esta herramienta digital es posible analizar con mayor detalle el financiamiento privado de las campañas políticas. Según la fundación, el objetivo no es únicamente conocer cuánto dinero se gastó al final del proceso, sino responder preguntas fundamentales para la salud democrática del país: cuánto dinero ingresó a las campañas, en qué momentos se intensificó el flujo de fondos y cuáles fueron las prioridades de gasto de los aspirantes a cargos públicos.

“La prioridad de inversión de cada candidato —publicidad, logística, eventos— también queda reflejada en la plataforma”, destacó la organización durante la presentación.

La base de datos recopila los reportes de ingresos y gastos de 153 candidatos electos y aspirantes presidenciales, distribuidos de la siguiente manera: