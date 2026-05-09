Candidatos desembolsaron $5.5 millones en siete días

Durante el acto de lanzamiento de la plataforma, realizado este 5 de mayo, la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, subrayó la importancia de garantizar el acceso ciudadano a la información electoral en formatos abiertos y comprensibles.La plataforma, disponible en línea, organiza información previamente entregada por los candidatos al Tribunal Electoral, permitiendo que cualquier ciudadano consulte de manera más clara y ordenada los movimientos financieros de campaña.No obstante, De Obaldía aclaró que esta primera etapa de la herramienta abarca únicamente a un grupo específico de aspirantes.'Solamente para un grupo de candidatos: los proclamados en la categoría de diputados por votación popular, todos los alcaldes, el señor presidente de la República y todos los candidatos presidenciales', explicó.Según la organización, el propósito es ampliar progresivamente la cobertura de la plataforma y promover estándares de datos abiertos que faciliten el análisis, la rendición de cuentas y una participación ciudadana más informada sobre el financiamiento político en Panamá.