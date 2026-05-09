Panamá analiza ventajas y riesgos para su ingreso en la OCDE

Lo acercamiento de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un tema que divide opiniones entre quienes lo ven como una oportunidad de modernización y quienes lo consideran un riesgo para la soberanía fiscal.

El foro CADE 2026, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), se convirtió en ese escenario de un intenso debate sobre el futuro institucional y económico del país.

El asesor en política pública y experto en comercio exterior, Leroy Sheffer, planteó que Panamá enfrenta un momento clave para definir su visión de país. A su juicio, el acercamiento a la OCDE debe asumirse como un ejercicio de evaluación nacional que permita revisar los estándares actuales en materia de gobernanza, políticas públicas y desarrollo económico.

“El acercarse a la OCDE nos ofrece la oportunidad de poder definir estándares, los estándares hacia donde queremos llevar nuestro país, la gobernanza y o la gobernabilidad de futuras generaciones”, afirmó el exjefe negociador del Tratado de Promoción Comercial.

Sheffer explicó que este proceso abre la puerta a discusiones estructurales sobre disciplina fiscal, equidad social y fortalecimiento de sectores productivos, considerados pilares de la economía panameña.

Según dijo, se trata de “tomar una radiografía del país de hoy para llevarlo al país del futuro”, en un ejercicio que permitiría comparar el desempeño nacional con el de socios comerciales que han alcanzado mayores niveles de desarrollo inclusivo.

En cuanto a la hoja de ruta, el especialista señaló que corresponde al Gobierno Nacional definir los pasos formales. Sin embargo, advirtió que el sector privado debe prepararse para una revisión profunda de sus estructuras productivas.

En ese sentido, destacó que gremios y profesionales independientes tendrán que adaptarse a posibles cambios derivados de esta evaluación, lo que podría implicar transformaciones en la forma tradicional de hacer negocios en Panamá. Para Sheffer, el proceso representa una oportunidad para modernizar el sistema de gobierno y fortalecer la competitividad del país en un entorno global cada vez más exigente.