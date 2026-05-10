Las 5 noticias que debes leer hoy | 10 de mayo

Crucero en emergencia: ya han evacuado a 46 personas por brote de hantavirus

La OMS confirmó que 46 pasajeros y tripulantes del MV Hondius ya desembarcaron en Tenerife tras el brote de hantavirus detectado a bordo. El organismo espera evacuar a todos antes de la noche del lunes, mientras crece la preocupación internacional por posibles contagios en el crucero.

Delcy Rodríguez viaja a La Haya y endurece discurso sobre el Esequibo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró desde Países Bajos que “el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela”, en medio de las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia por la disputa territorial con Guyana.

Empresarios exigen que Panamá salga a conquistar inversiones

Representantes del sector privado pidieron al Gobierno actuar con mayor agresividad para atraer capital extranjero y mejorar la imagen del país en el exterior.

Advirtieron que Panamá necesita recuperar competitividad en medio de un escenario económico global cada vez más exigente.

MINSA lanza alerta por sarampión a viajeros del Mundial 2026

El Ministerio de Salud recomendó a quienes viajarán al Mundial revisar urgentemente su esquema de vacunación contra el sarampión. La advertencia surge por el aumento de casos en países sede como Estados Unidos, México y Canadá.

Colón vuelve a estremecerse: asesinan a otro adolescente de 14 años

violencia sigue golpeando a Colón. Un adolescente de 14 años fue asesinado en un ataque armado, convirtiéndose en el segundo menor ultimado en menos de una semana en la provincia, situación que mantiene en alerta a las autoridades y residentes.